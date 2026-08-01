Afrique: Handball - L'Angola concède une deuxième défaite au Championnat du monde des cadettes

Luanda — L'Angola s'est incliné 11-33 face à la Slovaquie jeudi, lors de son deuxième match du Championnat du monde de handball féminin U18 qui se déroule en Roumanie.

Évoluant dans le groupe G, l'équipe angolaise a subi sa deuxième défaite après avoir été battue 19-39 par le Japon lors du match d'ouverture mercredi.

Lors de la rencontre de ce jeudi, les Angolaises ont réalisé une mauvaise première mi-temps, ne marquant leur premier but qu'après 11 minutes de jeu ; par conséquent, elles accusaient un retard de 15 buts (4-19) à la pause.

L'Angola occupe la dernière place (4e) du groupe sans le moindre point et a peu de chances d'accéder à la deuxième phase de la compétition, qui réunit 32 équipes nationales.

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La Slovaquie est provisoirement en tête du groupe avec quatre points.

Pour clore cette journée, le Japon et le Brésil s'affrontent plus tard ce jeudi ; un duel opposant le deuxième du groupe G (deux points) au troisième (zéro point, mais avec un match de moins joué que les Angolaises).

Les deux meilleures équipes de chacun des huit groupes se qualifient pour les huitièmes de finale, tandis que les autres équipes disputeront des matchs de classement pour les places 17 à 32.

L'équipe nationale terminera la première phase de la compétition samedi (1er août) face au Brésil, à 8h45 (heure de l'Angola).

Le Championnat du monde se déroule du 29 juillet au 9 août.

