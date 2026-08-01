Angola: Basket-ball - Primeiro de Agosto bat Porto do Lobito au Championnat National U-16

30 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Lubango — Primeiro de Agosto a écrasé mercredi la Casa Pessoal do Porto do Lobito 96-34, à la dernière journée (5ème) du Groupe A (phase régulière) du 37ème Championnat National de Basket-ball masculin U-16, qui se déroule à Lubango (Huila).

Dans le groupe B, le CD Cidade do Kilamba a battu Benfica do Lubango 59-41, tandis que le Sporting Clube de Benguela s'est reposé.

Chez les femmes, le Clube Desportivo Primeiro de Agosto a battu le Clube Ferroviário de Angola (66-61), tandis que le Núcleo de Viana Estrelinha da Graça s'est imposé face au Núcleo de Inter de Benguela (57-27). Le Sporting Clube de Luanda a profité de son jour son repos.

Les quarts de finale masculins prévus jeudi sont: Ferroviário de Angola contre Casa Pessoal do Porto do Lobito, CD Cidade do Kilamba contre Sporting de Benguela, Petro de Luanda contre Sport Lubango e Benfica, et Primeiro de Agosto contre Vila Clotilde.

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