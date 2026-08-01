Angola: Le ministère de la Santé met en avant le rôle stratégique des laboratoires dans la surveillance épidémiologique

Luanda — Le technicien de la Direction nationale des hôpitaux, Zola Messo, a mis en exergue vendredi à Luanda le rôle stratégique des laboratoires cliniques dans la surveillance épidémiologique, la prévention des maladies, la recherche scientifique et l'aide à la décision médicale.

Le responsable s'exprimait lors de l'ouverture du 7e Atelier consacré aux pathologies et aux différentes approches diagnostiques, organisé par Mediag en partenariat avec le ministère de la Santé. Il a plaidé pour le renforcement des capacités nationales de diagnostic, qu'il a présenté comme une priorité pour l'amélioration de la qualité des soins de santé.

Selon Zola Messo, l'établissement d'un diagnostic fiable constitue une condition essentielle pour garantir l'efficacité des traitements et orienter la définition des politiques publiques de santé.

Il a rappelé que le diagnostic représente l'un des fondements de la médecine moderne, soulignant qu'« aucun traitement efficace ne peut être envisagé sans un diagnostic correct, tout comme aucune politique de santé publique efficiente ne peut être élaborée sans des données de laboratoire de qualité ».

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Face à la progression des maladies chroniques, à l'apparition de nouvelles pathologies, aux épisodes épidémiques et à la résistance croissante aux antimicrobiens, les laboratoires cliniques occupent une place centrale dans la surveillance épidémiologique et les stratégies de prévention, a-t-il indiqué.

Le responsable a précisé que le Gouvernement angolais poursuivait ses efforts en faveur de l'élargissement du réseau de laboratoires, de la modernisation technique des unités sanitaires, de la numérisation des services, de l'instauration de systèmes de management de la qualité et du renforcement de la formation continue des professionnels de santé.

Il a également insisté sur le fait que l'innovation technologique ne pouvait atteindre ses objectifs qu'à travers la disponibilité de ressources humaines qualifiées, le respect de la rigueur scientifique, l'éthique professionnelle et l'instauration d'une culture permanente de la qualité.