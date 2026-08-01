Afrique Australe: L'Angola enregistre une prévalence de l'hépatite B de 21 %

Luanda — L'Angola affiche une prévalence de l'hépatite B de 21 %, soit bien supérieure à la prévalence nationale du VIH/SIDA, estimée à 1,6 %, a déclaré mardi à Luanda, le spécialiste de santé publique à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Nzuze Katondi.

S'exprimant devant la presse en marge de la table ronde sur la santé et les hépatites virales en Angola, il a qualifié la situation de particulièrement préoccupante.

En Angola, a-t-il poursuivi, le principal défi demeure le manque d'information et de sensibilisation de la population.

« Les professionnels de santé font leur part, mais il est essentiel que la presse et les communautés s'impliquent davantage afin d'élargir la diffusion de l'information et de sensibiliser le public », a-t-il affirmé.

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Le spécialiste a souligné que l'hépatite B peut être prévenue grâce à un vaccin dont l'efficacité dépasse 95 %, tandis que l'hépatite C est guérissable grâce à des médicaments tout aussi efficaces.

Il a demandé une augmentation des financements nationaux pour élargir l'accès au diagnostic, à la vaccination et au traitement, un élément crucial pour permettre au pays d'atteindre l'objectif de l'OMS d'éliminer l'hépatite en tant que problème de santé publique d'ici 2030.

Nzuze Katondi a souligné que la population est encore mal informée des risques associés à l'hépatite virale, qui peut évoluer vers une maladie chronique et entraîner de graves complications telles que la cirrhose du foie et le carcinome hépatocellulaire, l'un des types de cancer du foie les plus fréquents.

Il a donc plaidé pour une plus grande implication de la société civile, des médias et des autorités dans la diffusion d'informations sur la prévention, le diagnostic et le traitement de l'hépatite.

Par ailleurs, l'expert de l'OMS en santé publique a indiqué que l'hépatite virale demeure l'une des plus grandes menaces pour la santé publique mondiale, avec environ 3 500 décès par jour.

Il a également estimé que ce chiffre pourrait être sous-estimé en raison d'une faible déclaration des cas.

Selon l'expert, en 2024, plus de 268 millions de personnes vivaient avec l'hépatite B ou C dans le monde.

La Journée mondiale contre l'hépatite virale, célébrée mardi, a lieu chaque année le 28 juillet, date officielle instituée par l'OMS pour sensibiliser le public à la prévention, au dépistage précoce et au traitement des infections hépatiques.