À l'issue d'une soutenance riche en enseignements scientifiques, Mohamed Ouattara a été élevé, ce jeudi 30 juillet 2026, au grade de Docteur en Action humanitaire et développement durable, avec la mention Très honorable.

La cérémonie s'est tenue au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (Campc), devant un public composé de parents, d'amis, de connaissances, d'élus et de cadres venus lui témoigner leur soutien.

Présentée dans le cadre de la Chaire Unesco Culture de la Paix de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, sa thèse de doctorat unique, option Développement durable, porte sur le thème : « Gestion intégrée des eaux de consommation de la ville de Ferkessédougou (Côte d'Ivoire) : Accessibilité et étude de la qualité. »

Le jury, présidé par Dayoro Zoguéhi Kévin, était composé de Kokoh Rose Effebi, directrice de thèse, de Kouassi Ernest Ahoussi et Didier Armand Zadou, rapporteurs, ainsi que de Koukougnon Wilfried Gautier, examinateur. À l'issue de la présentation et des échanges, les membres du jury ont unanimement validé le travail du candidat et lui ont décerné le grade de Docteur avec la mention Très honorable.

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Au-delà de la distinction académique, cette recherche met en lumière une problématique majeure de santé publique dans le nord de la Côte d'Ivoire. Menée dans le quartier Douane et le village de Dékokaha à Ferkessédougou, l'étude révèle que de nombreuses populations continuent de faire face à d'importantes difficultés d'accès à l'eau potable, en raison de l'insuffisance des infrastructures d'alimentation en eau.

S'appuyant sur une enquête auprès de 100 ménages et sur l'analyse de 30 puits et 3 forages, les travaux démontrent que 53 % des habitants du quartier Douane utilisent l'eau de puits pour leurs besoins quotidiens. Une situation qui expose les populations, notamment les enfants, à des maladies d'origine hydrique.

« Les analyses microbiologiques mettent en évidence une contamination des eaux de puits par des germes indicateurs de pollution, tandis que les analyses physico-chimiques montrent des écarts significatifs entre les eaux de puits et celles des forages » a-t-il expliqué. Selon le jeune chercheur, les eaux de puits présentent notamment une conductivité, une turbidité et des concentrations en nitrites et en ammonium plus élevées, traduisant une qualité nettement inférieure. Pour l'impétrant, les conclusions de la recherche indiquent que l'eau des puits étudiés n'est pas potable. Quant aux trois forages analysés, un seul ne satisfait pas aux critères de potabilité.

À travers cette thèse, Mohamed Ouattara apporte une contribution scientifique importante aux réflexions sur la gestion durable des ressources en eau et formule des éléments d'aide à la décision pour améliorer l'accès à une eau de qualité à Ferkessédougou. Son travail constitue un outil précieux pour les autorités publiques, les acteurs du développement et les partenaires engagés dans la réalisation des objectifs de développement durable liés à l'eau et à la santé.