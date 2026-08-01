Au lendemain du violent incendie qui a ravagé, pour la deuxième fois en moins de deux semaines, l'orphelinat Mamie Thérèse d'Abengourou, le gouvernement a dépêché une délégation ministérielle afin de témoigner sa solidarité aux victimes et d'annoncer des mesures d'urgence.

Conduite par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, la délégation s'est rendue, le mercredi 29 juillet 2026, dans la cité royale d'Abengourou.

Les deux membres du gouvernement ont d'abord effectué une visite à l'Établissement public hospitalier régional (EPHR, ex-CHR), où sont soignés les deux enfants grièvement blessés lors du sinistre. Après des échanges avec l'équipe médicale, ils ont été rassurés sur leur état de santé, le pronostic vital des deux jeunes patients n'étant pas engagé.

La délégation gouvernementale s'est ensuite rendue au quartier Plateau, sur le site de l'orphelinat, où l'incendie a laissé un vaste champ de ruines. Les 39 pensionnaires de l'établissement ont, entre-temps, été relogés provisoirement dans un établissement préscolaire voisin.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À cette occasion, les ministres ont remis un important lot de vivres, de produits de première nécessité et de matériel destiné à répondre aux besoins urgents des enfants et du personnel de l'orphelinat.

Prenant la parole devant les sinistrés et les autorités administratives, coutumières et locales, Nasseneba Touré a exprimé la compassion du Président de la République, du gouvernement et de l'ensemble de la Nation aux familles endeuillées ainsi qu'à la population de l'Indénié-Djuablin.

« Cette tragédie bouleverse profondément nos coeurs. Cet orphelinat accueille des enfants venus de toute la région, et c'est avec une immense émotion que nous avons appris le décès de deux d'entre eux. Nous tenons à rassurer les populations d'Abengourou que tous les enfants, ainsi que les travailleurs sociaux, bénéficieront d'une prise en charge totale. Les services de notre ministère, en collaboration avec ceux du ministère de la Santé, seront pleinement mobilisés pour les accompagner », a déclaré la ministre.

Elle a également insisté sur la nécessité de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame afin d'en déterminer les causes et les éventuelles responsabilités.

« Les enquêtes permettront de situer les responsabilités et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Notre objectif est qu'avant la fin des vacances scolaires, ces enfants puissent être accueillis dans un cadre plus sûr, plus sécurisé et plus propice à leur épanouissement », a-t-elle assuré.

Cette visite gouvernementale intervient au lendemain d'un incendie particulièrement meurtrier qui a coûté la vie à deux nourrissons, fait plusieurs blessés, dont le directeur de l'établissement, et entièrement détruit le bâtiment principal de l'orphelinat Mamie Thérèse.