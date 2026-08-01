Cote d'Ivoire: Fonction publique - Le président de la HABG appelle à renforcer l'éthique et la déontologie

Le ministère d'État, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration entend faire de l'éthique et de la déontologie un rempart contre les pratiques déviantes dans le service public.

C'est l'enjeu de l'atelier de validation du règlement intérieur et du plan d'actions du Comité d'éthique et de déontologie du ministère de la Fonction publique (Ced-Mfp), ouvert le jeudi 30 juillet 2026 à Abidjan, en présence de la ministre d'État, Anne Désirée Ouloto-Lamizana.

Placés sous le thème « Le respect des règles déontologiques et des valeurs d'éthique dans l'administration publique ivoirienne », les travaux visent à doter le comité d'un cadre de fonctionnement et d'une feuille de route. Le Ced-Mfp aura pour mission de promouvoir l'intégrité, l'équité et la transparence, d'examiner les manquements et d'en assurer le suivi.

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Dans son exposé d'ouverture de l'atelier, le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg), Épiphane Zoro Bi Ballo, a salué l'initiative tout en alertant sur plusieurs pratiques de corruption. Il a cité le cas d'un attaché administratif ayant reçu, entre 2022 et 2023, 28 virements du Trésor public totalisant plus de 47 millions de Fcfa. Il a également évoqué des paiements exigés de responsables d'établissements privés ainsi qu'un système de commercialisation parallèle de vaccins impliquant des agents publics.

« L'éthique et la déontologie sont à l'administration publique ce que la conscience est à la science », a-t-il déclaré. Selon lui, « la déontologie fixe le minimum obligatoire, tandis que l'éthique inspire l'excellence du comportement ». Il a toutefois rappelé que ces cas ne sauraient occulter l'engagement quotidien de nombreux agents au service de l'intérêt général.

Pour Anne Désirée Ouloto-Lamizana, la modernisation de l'administration ne saurait se limiter à la transformation numérique. Elle exige aussi « des institutions solides, des règles claires et des femmes et des hommes responsables », capables de placer l'intérêt général au-dessus de toute autre considération. « C'est tout le sens du Comité d'éthique et de déontologie », a-t-elle souligné.

La validation du règlement intérieur et du plan d'actions doit ainsi contribuer à renforcer durablement l'intégrité, la performance et la confiance dans l'administration ivoirienne.