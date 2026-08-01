Cote d'Ivoire: Fonction publique - Le président de la HABG appelle à renforcer l'éthique et la déontologie

30 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le ministère d'État, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration entend faire de l'éthique et de la déontologie un rempart contre les pratiques déviantes dans le service public.

C'est l'enjeu de l'atelier de validation du règlement intérieur et du plan d'actions du Comité d'éthique et de déontologie du ministère de la Fonction publique (Ced-Mfp), ouvert le jeudi 30 juillet 2026 à Abidjan, en présence de la ministre d'État, Anne Désirée Ouloto-Lamizana.

Placés sous le thème « Le respect des règles déontologiques et des valeurs d'éthique dans l'administration publique ivoirienne », les travaux visent à doter le comité d'un cadre de fonctionnement et d'une feuille de route. Le Ced-Mfp aura pour mission de promouvoir l'intégrité, l'équité et la transparence, d'examiner les manquements et d'en assurer le suivi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son exposé d'ouverture de l'atelier, le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg), Épiphane Zoro Bi Ballo, a salué l'initiative tout en alertant sur plusieurs pratiques de corruption. Il a cité le cas d'un attaché administratif ayant reçu, entre 2022 et 2023, 28 virements du Trésor public totalisant plus de 47 millions de Fcfa. Il a également évoqué des paiements exigés de responsables d'établissements privés ainsi qu'un système de commercialisation parallèle de vaccins impliquant des agents publics.

« L'éthique et la déontologie sont à l'administration publique ce que la conscience est à la science », a-t-il déclaré. Selon lui, « la déontologie fixe le minimum obligatoire, tandis que l'éthique inspire l'excellence du comportement ». Il a toutefois rappelé que ces cas ne sauraient occulter l'engagement quotidien de nombreux agents au service de l'intérêt général.

Pour Anne Désirée Ouloto-Lamizana, la modernisation de l'administration ne saurait se limiter à la transformation numérique. Elle exige aussi « des institutions solides, des règles claires et des femmes et des hommes responsables », capables de placer l'intérêt général au-dessus de toute autre considération. « C'est tout le sens du Comité d'éthique et de déontologie », a-t-elle souligné.

La validation du règlement intérieur et du plan d'actions doit ainsi contribuer à renforcer durablement l'intégrité, la performance et la confiance dans l'administration ivoirienne.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.