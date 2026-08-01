Cote d'Ivoire: Lutte contre le tabagisme - La Côte d'Ivoire lance le conditionnement neutre des produits du tabac

Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a procédé, ce jeudi 30 juillet 2026, au lancement officiel du conditionnement neutre du tabac et des produits du tabac. C'était au cours d'une cérémonie organisée dans la salle de conférence dudit ministère.

Cette réforme marque une avancée majeure dans la politique nationale de prévention du tabagisme. Elle vise à réduire l'attractivité des produits du tabac en supprimant tous les éléments promotionnels présents sur les emballages, notamment les logos, les couleurs, les images et autres signes distinctifs des marques. Les paquets présenteront désormais une apparence uniforme, mettant davantage en évidence les avertissements sanitaires.

À cette occasion, Dr Ernest Zotoua, directeur-coordonnateur du Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions (Pnlta), a félicité les entreprises ayant respecté à 100 % les nouvelles exigences en matière d'emballage, tout en précisant que certaines affichent un taux de conformité de 90 %.

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Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a, pour sa part, souligné que cette réforme constitue une étape importante de la stratégie nationale de réduction des maladies liées à la consommation du tabac.

Il a appelé l'ensemble des acteurs concernés, notamment les opérateurs économiques, les services de contrôle, les organisations de la société civile et les médias, à accompagner sa mise en oeuvre effective.

Le ministre a annoncé que la commercialisation des paquets de tabac et des produits du tabac sous leur nouveau conditionnement neutre débutera officiellement sur l'ensemble du territoire national à compter du 3 août 2026.

Une période transitoire de cohabitation avec les anciens emballages, d'une durée de trois mois, sera autorisée du 3 août au 3 novembre 2026 afin de permettre aux industriels du tabac d'écouler leurs anciens stocks. « Cette entrée en vigueur marque le passage effectif à une nouvelle réglementation destinée à mieux protéger les populations, en particulier les jeunes et les personnes les plus vulnérables face aux stratégies marketing de l'industrie du tabac », a-t-il rappelé.

À travers cette réforme, la Côte d'Ivoire confirme sa volonté de faire de la lutte contre le tabagisme une priorité de santé publique et de contribuer durablement à la réduction de la prévalence du tabagisme, conformément aux objectifs nationaux et internationaux de promotion d'un environnement plus sain.