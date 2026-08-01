Afrique de l'Ouest: Côte d'Ivoire Skate - Le CNO et la fédération voient grand

L'ambition de Julien Konan de faire de la Côte d'Ivoire une terre de patin et sport de glisse se matérialise au fil des jours.

Grâce au Comité national olympique (Cno) et à la Solidarité olympique (So), la fédération a bénéficié d'une importante session de formation, du 22 au 25 juillet 2026, à l'Agora d'Anani de Gonzagueville. C'était le tout premier stage international de niveau 1 dédié aux entraîneurs de cette discipline qui prend de l'ampleur dans les principales villes du pays.

Le directeur général des sports, Adama Doumbia, présidant en personne la cérémonie de clôture, n'a pas manqué de rêver aussi grand. Ce sont, au total, une vingtaine d'entraîneurs qui ont pris part à cette session intensive animée par deux experts français de World Skate, Basile Danet et Bernard Chloé.

Quatre jours qui auront permis de renforcer leurs compétences techniques, pédagogiques et méthodologiques à travers des modules consacrés au coaching moderne, à la sécurité, à la bienveillance, aux techniques fondamentales du skateboard. Sans oublier le rôle-même de l'entraîneur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cette certification n'est pas une fin, mais le début d'une mission. Vous avez désormais la responsabilité d'encadrer la jeunesse avec compétence, passion et éthique afin de faire grandir le skateboard ivoirien », a dit aux techniciens, Julien Konan, président de Côte d'Ivoire Skate.

Pour ces derniers, « ça a été une formation très riche, pratique et inspirante. Nous repartons mieux armés, avec de nouvelles compétences techniques, pédagogiques et organisationnelles. Notre mission sera désormais de transmettre ce savoir et de former des citoyens responsables à travers les valeurs du sport », a avoué Mabelle Kouamé, au nom des stagiaires.

Des stages comme celui-ci, ils en redemandent. Tandis que les instructeurs, eux, soulignaient l'ambiance générale et les conditions de cette session, avant de féliciter les participants. « Votre sérieux et votre volonté d'apprendre ont marqué cette formation. Vous êtes désormais les ambassadeurs du skateboard ivoirien. Continuez à apprendre et surtout à transmettre vos connaissances », a encouragé Bernard Chloé.

Suzanne Wolber, vice-présidente du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, représentant le président Georges N'Goan, a abondé dans le même sens en demandant aux premiers entraîneurs diplômés de la World Skate d'investir le terrain pour semer les graines de champion partout dans le pays.