Cote d'Ivoire: Journée mondiale de la prévention de la noyade - Belle démonstration des sauveteurs à Coco Beach

La Fédération ivoirienne de sauvetage et de sécurité aquatique (Fissa) continue de marquer son territoire.

Sous la houlette du président Yelbi Issa, cette faîtière nationale bien inscrite au tableau des associations membres du ministère des Sports a célébré, samedi, la Journée mondiale de prévention de la noyade. Une journée proclamée en avril 2021 par la résolution de l'Assemblée générale de l'Onu et qui a lieu chaque année, le 25 juillet.

À cette occasion, la Fédération ivoirienne a organisé une manifestation à Coco Beach, une plage située dans la commune de Port-Bouët. Il s'agit d'un exercice de sauvetage sportif sur plage appelé aussi sauvetage côtier, qui combine des techniques de secourisme et des épreuves physiques intenses en milieu naturel.

On a pu apprécier des épreuves comme le beach flag (course explosive sur le sable), la planche de sauvetage (parcours en mer sur une planche spéciale pour contourner des bouées le plus vite possible) et l'oceanman (épreuve de natation pure avec un départ et une arrivée sur le sable).

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A ces jeux, des athlètes, notamment Bachirou Diakité, Abdoul Ouédraogo et Salomon Gbogbeu, se sont distingués et sont repartis avec un trophée et une petite enveloppe. Une journée enrichissante de démonstration présidée par le ministère des Sports, qui aura été l'occasion pour la Fissa de rappeler l'urgence d'une prise de conscience collective face au danger que représente la noyade.

En effet, le président Yelbi Issa, joint par téléphone depuis l'Allemagne, a souligné les défis liés à l'hydrographie du pays. Il a invité les autorités compétentes à exercer des pressions sur le secteur privé, afin d'accompagner concrètement les fédérations sportives nationales, notamment lors des activités d'intérêt public.

Traversée par de nombreux cours d'eau et dotée d'importantes ressources aquatiques, la Côte d'Ivoire fait face à un défi majeur de santé publique : la noyade qui demeure l'une des principales causes de décès accidentels, en particulier chez les enfants et les jeunes.