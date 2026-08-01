Cote d'Ivoire/Sénégal: Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar - La Côte d'Ivoire présente dans 13 disciplines

28 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Dakar, la capitale du Sénégal abritera la 7e édition des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) prévus du 31 octobre au 13 novembre. La Côte d'Ivoire sera à ce rendez-vous avec une délégation de 30 personnes notamment, 13 athlètes, 13 sparing partners et quatre encadreurs techniques.

Le lundi 27 juillet 2026 à son cabinet sis à Abidjan-Plateau, le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a exhorté les 13 athlètes sélectionnés à faire preuve de « résilience et d'imagination » afin de rentrer au pays avec des médailles de préférence en or. Il a rassuré les athlètes qu'ils peuvent compter sur le soutien du président de la République, Alassane Ouattara et du gouvernement.

À cette session, la Côte d'Ivoire sera en lice dans sept disciplines (natation, le basketball 3X3, l'escrime, la lutte de plage, le taekwondo).

Notons que, les athlètes et leurs sparring partner participeront à un dernier camp d'acclimatation au Sénégal, à l'institut Diambars dans la ville de Saly du 20 au 30 octobre avant de rejoindre le village olympique le 31 octobre pour le début de la compétition.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.