Cote d'Ivoire/Sénégal: Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar - La Côte d'Ivoire présente dans 13 disciplines

Dakar, la capitale du Sénégal abritera la 7e édition des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) prévus du 31 octobre au 13 novembre. La Côte d'Ivoire sera à ce rendez-vous avec une délégation de 30 personnes notamment, 13 athlètes, 13 sparing partners et quatre encadreurs techniques.

Le lundi 27 juillet 2026 à son cabinet sis à Abidjan-Plateau, le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a exhorté les 13 athlètes sélectionnés à faire preuve de « résilience et d'imagination » afin de rentrer au pays avec des médailles de préférence en or. Il a rassuré les athlètes qu'ils peuvent compter sur le soutien du président de la République, Alassane Ouattara et du gouvernement.

À cette session, la Côte d'Ivoire sera en lice dans sept disciplines (natation, le basketball 3X3, l'escrime, la lutte de plage, le taekwondo).

Notons que, les athlètes et leurs sparring partner participeront à un dernier camp d'acclimatation au Sénégal, à l'institut Diambars dans la ville de Saly du 20 au 30 octobre avant de rejoindre le village olympique le 31 octobre pour le début de la compétition.