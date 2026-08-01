Cote d'Ivoire: Coopération bilatérale - La diaspora béninoise renforce ses liens à Istanbul

La communauté béninoise vivant en Turquie s'est retrouvée les 18 et 19 juillet 2026, à Istanbul dans le cadre de la tournée dédiée à la diaspora, initiée par l'ambassade de la République du Bénin à Paris.

Organisée avec l'appui des consulats honoraires du Bénin à Istanbul et à Ankara, cette rencontre a constitué une plateforme privilégiée de dialogue autour des préoccupations de la communauté béninoise et des opportunités de coopération entre les deux pays.

Les échanges ont permis d'examiner les principaux défis auxquels sont confrontés les ressortissants béninois installés en Turquie, tout en identifiant des pistes de solutions susceptibles de renforcer leur intégration et leur contribution au développement du Bénin. Les participants ont également exploré les perspectives d'un partenariat renforcé entre Cotonou et Ankara dans les domaines culturel, éducatif et scientifique.

Prenant la parole à cette occasion, le consul honoraire de la République du Bénin à Istanbul, Hasan Engin Tuncer, a salué la valeur stratégique de la diaspora béninoise en Turquie.

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Selon lui, cette communauté représente un important vivier de compétences, d'expertise et de capital humain, appelé à jouer un rôle majeur dans le développement socio-économique du Bénin ainsi que dans le renforcement des relations bilatérales. Il a notamment souligné que les Béninois ayant acquis une solide connaissance de la Turquie pourraient, à terme, investir dans leur pays d'origine et mettre l'expérience acquise au service du développement national.

Dans la même dynamique, le président de la Communauté béninoise de Turquie, Dr Abdou Gafarou Abdoulaye Bamoi, a mis en lumière le potentiel académique considérable des étudiants béninois inscrits dans les universités turques. Pour lui, la valorisation de ce capital intellectuel constitue un levier essentiel pour approfondir les échanges scientifiques et favoriser des retombées mutuellement bénéfiques pour le Bénin et la Turquie.

Au-delà des travaux, les participants ont pris part à plusieurs activités culturelles destinées à renforcer les liens de fraternité au sein de la communauté. Le programme comprenait, notamment la visite du palais de Dolmabahçe, une croisière sur le Bosphore ainsi qu'une excursion à la Tour de Léandre (Kiz Kulesi).

Cette initiative a bénéficié du soutien des municipalités de Fatih et de Başakşehir, du candidat au poste de consul honoraire de la République du Bénin, Me Süleyman Şeyhnebi, ainsi que de plusieurs organisations de la société civile.