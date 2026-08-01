Afrique Australe: L'Angola accorde une importance majeure aux questions de paix et de sécurité

Luanda — L'Angola accorde une priorité élevée aux enjeux de paix et de sécurité en Afrique et dans le monde car son agenda national privilégie les initiatives diplomatiques visant à prévenir les conflits et à favoriser leur règlement pacifique, a déclaré jeudi à Luanda le Président de la République, João Lourenço.

Le Chef de l'État s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de lancement de la campagne continentale « Renforcer la résilience des femmes et des filles face au climat, aux conflits et pour des avenirs durables », organisée par l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OAFLAD).

À ce titre, João Lourenço a souligné que les initiatives diplomatiques en faveur de la paix occupent une place centrale dans l'agenda national. Il a notamment mis en avant la 4e édition du Forum panafricain pour la Culture de la Paix et de la Non-violence (Biennale de Luanda), prévue en octobre prochain, exprimant le souhait d'y voir une participation significative des femmes africaines.

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Selon le Président angolais, l'instauration d'une paix durable et d'une sécurité effective en Afrique exige une participation pleine, inclusive et substantielle des femmes à toutes les étapes des processus de paix, en raison de leur rôle déterminant dans la prévention et le règlement des conflits, ainsi que dans le développement du continent.

Le Chef de l'État a également salué la participation des femmes au récent Sommet de l'Alliance des Civilisations des Nations unies, tenu à Luanda sous le thème « Un appel à la paix, à la fin des guerres et au respect du droit international ».

João Lourenço a estimé que cette présence féminine a mis en lumière leur contribution au renforcement du dialogue, de la tolérance, de la compréhension mutuelle et de la coexistence pacifique entre les peuples, dans un contexte international marqué par la recrudescence des conflits, les tensions géopolitiques et les crises humanitaires.

Il a rappelé qu'à cette occasion, les participants avaient réaffirmé leur engagement en faveur d'une culture de paix fondée sur le multilatéralisme, la solidarité entre les nations et la recherche de solutions pacifiques aux défis auxquels l'humanité est confrontée.

La campagne « Renforcer la résilience des femmes et des filles face au climat, aux conflits et pour des avenirs durables », menée sous l'impulsion de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, vise à renforcer la capacité des femmes et des filles africaines à faire face aux effets des changements climatiques, des conflits et des crises humanitaires, tout en promouvant leur protection, leur participation et leur autonomisation.

Placée sous le thème « Renforcer la résilience, c'est garantir la durabilité de l'avenir grâce à une participation inclusive », cette initiative réunit des Premières Dames africaines, des représentants d'États, des partenaires, des organisations de la société civile et des communautés autour d'actions destinées à consolider l'autonomie et les capacités de résilience des femmes et des filles.

Également vice-présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OAFLAD), Ana Dias Lourenço participe activement aux initiatives continentales consacrées à la promotion des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles.

Cette nouvelle campagne s'inscrit dans le prolongement de l'initiative continentale « We Are Equal - Nous sommes tous égaux », qui a mobilisé institutions, partenaires et citoyens autour de la promotion de l'égalité des genres et de la lutte contre les violences faites aux enfants et aux jeunes.

À travers cette nouvelle feuille de route, l'Afrique mise sur le renforcement de la résilience, la consolidation de la paix, l'inclusion et la création d'opportunités pour les femmes et les filles, reconnues comme des actrices essentielles du développement durable et de la cohésion des communautés.

L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OAFLAD) est une organisation continentale réunissant les Premières Dames des États africains autour d'initiatives visant à promouvoir les droits et le bien-être des femmes, des jeunes et des enfants, avec une attention particulière portée aux populations les plus vulnérables.

Créée en 2002 sous l'appellation Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH/SIDA (OAFLA), à l'initiative de 37 Premières Dames africaines, l'organisation est née à une époque où l'épidémie de VIH/SIDA constituait l'un des principaux défis de santé publique sur le continent.

Au fil des années, l'OAFLAD a progressivement élargi son champ d'action afin de répondre à d'autres défis majeurs entravant le développement de l'Afrique.

ART/BS