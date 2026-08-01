Angola: Lancement de la campagne continentale pour les femmes et les filles

Luanda — La cérémonie de lancement de la campagne continentale « Renforcer la résilience des femmes et des filles face au changement climatique, aux conflits et à un avenir durable » a débuté ce jeudi à Luanda, une initiative menée par la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço.

Le Président de la République, João Lourenço, invité d'honneur, assistera à l'événement et prononcera le discours d'ouverture.

La campagne vise à renforcer la capacité des femmes et des filles africaines à faire face aux effets du changement climatique, des conflits et des crises humanitaires, ainsi qu'à promouvoir leur protection, leur participation et leur autonomisation.

Sous le slogan « Renforcer la résilience, c'est assurer la durabilité de l'avenir grâce à une participation inclusive », l'initiative rassemble des Premières dames africaines, des représentants des États, des partenaires, des organisations de la société civile et des communautés autour d'actions visant à renforcer l'autonomie et la capacité d'action des femmes et des filles.

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En accueillant le lancement de cette campagne, l'Angola réaffirme son engagement en faveur d'une Afrique plus inclusive et résiliente, prête à relever les défis actuels et à créer des opportunités pour les nouvelles générations.

La Première Dame de la République, également vice-présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OAFLAD), participe à des initiatives continentales promouvant les droits et l'autonomisation des femmes et des filles.

La campagne place la coopération, la solidarité et l'action conjointe au coeur de la réponse aux défis qui affectent les populations les plus vulnérables, notamment les impacts du changement climatique, des conflits et des crises humanitaires.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité de la campagne continentale « Nous sommes égaux », qui a mobilisé institutions, partenaires et citoyens autour de l'éducation à l'égalité des genres et de la lutte contre les violences faites aux enfants et aux jeunes.

Le nouvel agenda africain met ainsi l'accent sur le renforcement de la résilience, la paix, l'inclusion et la création d'opportunités pour les femmes et les filles, reconnues comme actrices essentielles du développement durable et de la cohésion sociale.

L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OAFLAD) est une organisation continentale qui rassemble les Premières Dames des États africains autour d'initiatives visant à promouvoir les droits et le bien-être des femmes, des jeunes et des enfants, avec une attention particulière aux populations vulnérables.

Créée en 2002 sous le nom d'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH/SIDA (OAFLA), à l'initiative de 37 Premières Dames du continent, l'organisation a vu le jour à une époque où l'épidémie de VIH/SIDA constituait l'un des principaux défis de santé publique en Afrique.

Au fil des ans, elle a élargi son champ d'action pour répondre à d'autres enjeux affectant le développement du continent.