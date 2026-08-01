Angola: La Première dame accueille ses homologues pour le lancement d'une campagne continentale

Luanda — La Première dame de la République d'Angola, Ana Dias Lourenço, a accueilli aujourd'hui à Luanda ses homologues de Guinée équatoriale, Constância Obiang, et de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui vont participer au lancement de la campagne intitulée « Renforcer la résilience des femmes et des filles : Climat, conflits et avenirs durables ».

Cette campagne continentale vise à renforcer la réponse aux défis touchant les populations les plus vulnérables, consolidant ainsi la capacité des États africains à faire face aux impacts du changement climatique, des conflits et des crises humanitaires, tout en mettant l'accent sur la protection, la participation et l'autonomisation des femmes et des filles.

Constância Obiang et Dominique Ouattara sont les premières à arriver pour cet événement et pourraient être rejointes par les Premières dames du Cap-Vert, de la RDC, du Gabon, du Mozambique, de la Sierra Leone, de la Namibie, du Congo, du Nigeria ainsi que de São Tomé-et-Principe.

Outre les Premières dames, la secrétaire exécutive de l'Organisation des Premières dames d'Afrique pour le développement (OAFLAD), Nardos Berhanu, ainsi que d'autres personnalités, devraient également être présentes.

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La campagne se déroule sous le thème « Renforcer la résilience, c'est garantir la durabilité de l'avenir grâce à une participation inclusive » et prévoit de mobiliser des partenariats et des actions concrètes pour renforcer la résilience des femmes et des filles face aux défis climatiques, aux conflits et aux crises humanitaires.

Menée par Ana Dias Lourenço en sa qualité de vice-présidente de l'Organisation des Premières dames d'Afrique pour le développement (OAFLAD), cette initiative réaffirme l'engagement de l'Angola en faveur de la promotion de l'égalité des sexes, de la paix et du développement durable à travers le continent.

Cette campagne s'inscrit dans le prolongement de l'initiative continentale « We Are Equal » (Nous sommes égaux), qui a mobilisé institutions, partenaires et citoyens autour de l'éducation à l'égalité des sexes et de la lutte contre les violences touchant les enfants et les jeunes.

La cérémonie de lancement réunira des représentants des secteurs public et privé, des organisations de la société civile et des leaders communautaires.

L'OAFLAD est une organisation continentale qui rassemble les Premières Dames pour soutenir des initiatives visant à promouvoir les droits et le bien-être des femmes, des jeunes et des enfants, en accordant une attention particulière aux populations vulnérables.

L'organisation a été créée en 2002, initialement sous le nom d'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH/SIDA (OAFLA), à l'initiative de 37 Premières Dames du continent, à une époque où l'épidémie de VIH/SIDA représentait un défi majeur de santé publique en Afrique.

Au fil des ans, l'organisation a élargi son champ d'action pour s'attaquer à d'autres défis affectant le développement du continent.

