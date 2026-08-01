Angola: Des responsables angolais et tanzaniens préparent la 3e session de la Commission bilatérale

Luanda — Des délégations multisectorielles de l'Angola et de la Tanzanie ont entamé ce mercredi, à Luanda, les travaux préparatoires techniques en vue de la 3e session de la Commission bilatérale entre les deux pays, prévue pour ce jeudi (30 juillet).

Selon un communiqué de presse, les délégations sont conduites par les ambassadeurs José Paulino Cunha da Silva, directeur de la coopération internationale au Ministère angolais des Relatiions Extérieures, et Ali Sakila Bujiku, directeur pour l'Afrique au Ministère des Affaires étrangères de la République unie de Tanzanie.

Dans son allocution de bienvenue, l'ambassadeur José Paulino Cunha da Silva a souligné que les relations entre l'Angola et la Tanzanie, forgées autour d'idéaux communs de liberté et de justice durant la lutte pour l'émancipation des peuples africains, ont connu une évolution remarquable au cours des dernières décennies.

Le diplomate angolais a ajouté que les liens d'amitié, de fraternité et de solidarité unissant les deux pays et leurs chefs d'État, João Lourenço (Angola) et Samia Suluhu Hassan (Tanzanie), garantissent le succès des travaux qui débutent ce jour.

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Dans ce contexte, il a rappelé que l'objectif principal de cette session technique est de préparer le terrain pour une session ministérielle fructueuse, qui se tiendra jeudi.

Il a insisté sur le fait qu'il incombe aux experts et aux responsables de procéder à une analyse rigoureuse et approfondie de l'état de mise en oeuvre des engagements pris lors de la 2e session de la Commission mixte, tenue en Tanzanie en janvier 2024, ainsi que lors de la visite d'État de la présidente Samia Suluhu Hassan en Angola en avril 2025.

Le directeur de la coopération internationale du MIREX a précisé que les sous-comités de travail nouvellement créés sont chargés d'examiner en profondeur les questions politiques et diplomatiques, économiques, sociales, ainsi que celles relatives à la défense et à la sécurité figurant à l'ordre du jour.

Il a également souligné l'importance de finaliser les négociations sur de nouveaux instruments juridiques qui, une fois signés, renforceront le cadre juridique de la coopération entre les deux pays.

Il a exhorté toutes les délégations à oeuvrer dans un esprit d'ouverture, d'engagement proactif et d'amitié, en veillant à ce que les rapports issus de cette réunion reflètent fidèlement la volonté commune d'approfondir la coopération bilatérale entre l'Angola et la Tanzanie.

Les relations diplomatiques entre la République d'Angola et la République-Unie de Tanzanie ont été officiellement établies en 1976, à la suite de la proclamation de l'Indépendance nationale de l'Angola.

Depuis lors, les deux pays entretiennent une relation fondée sur une solidarité historique, l'amitié et une coopération politique et diplomatique.

Ancrées dans les liens de solidarité tissés durant les luttes de libération en Afrique, les relations bilatérales ont franchi une étape importante avec la tenue de la première session de la Commission mixte bilatérale à Dar-es-Salaam, en 1989.

Trente-cinq ans plus tard, en janvier 2024, la deuxième session de la Commission mixte bilatérale a donné un nouvel élan à la coopération entre les deux États grâce à la signature de quatre instruments juridiques et à la définition de nouveaux domaines de partenariat.