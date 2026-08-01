Au terme de sa mission en Côte d'Ivoire, le directeur de l'Agence française de développement (Afd), Adrien Haye, a reçu un hommage appuyé du gouvernement ivoirien. C'était à l'occasion d'un déjeuner d'honneur organisé le jeudi 30 juillet 2026, au Plateau, au cours duquel le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi, a mis en lumière le bilan particulièrement significatif de la coopération entre l'Afd et la Côte d'Ivoire.

Au nom du gouvernement, le ministre a salué l'engagement, le professionnalisme et les qualités humaines d'Adrien Haye, dont le passage à la tête de l'institution financière française a coïncidé avec une montée en puissance des investissements en faveur du développement du pays.

De 2022 à 2026, l'Afd a, en effet, renforcé son accompagnement de la Côte d'Ivoire à travers la signature de 22 conventions de financement, d'un montant global de 750,77 milliards de Fcfa, soit près de 1,14 milliard d'euros. Ces engagements financiers ont permis de soutenir des projets structurants dans plusieurs secteurs clés de l'économie nationale.

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Le ministre N'Guessan Koffi a également rappelé que cette période a été marquée par l'achèvement du deuxième Contrat de désendettement et de développement (C2d) ainsi que par le lancement du troisième C2d, consolidant davantage le partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et la France.

En parallèle, douze projets souverains ont été conclus par l'Agence française de développement (Afd), confirmant son rôle de partenaire privilégié de l'État ivoirien dans la mise en oeuvre des politiques publiques.

Les financements mobilisés par l'Afd ont notamment bénéficié aux infrastructures, à l'éducation, à la santé, à l'eau potable et à l'assainissement, aux transports, à l'agriculture, à la gouvernance, à la transition écologique et à l'inclusion sociale. Au total, ces interventions représentent un investissement de 534 milliards de Fcfa, soit environ 815 millions d'euros, destiné à accélérer la transformation économique et sociale du pays.

Pour le gouvernement ivoirien, ce bilan témoigne de la solidité des relations entre la Côte d'Ivoire et la France, mais aussi de l'impact concret des financements de l'Afd sur l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement durable du pays.

Avec plus de 750 milliards de Fcfa engagés en quatre ans, le mandat d'Adrien Haye laisse ainsi l'empreinte d'un partenariat financier majeur au service des ambitions de croissance de la Côte d'Ivoire.