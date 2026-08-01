Cote d'Ivoire: Protection des consommateurs - L'UFC-CL met le numérique au service des droits des citoyens

L'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire (Ufc-CI) veut renforcer la participation des citoyens dans l'amélioration de la qualité des biens et des services. Son président, Jean-Baptiste Koffi, a procédé, le jeudi 30 juillet 2026 à Marcory, au lancement officiel de « My-Signal », une application mobile et web dédiée au signalement, à l'évaluation et au suivi des difficultés rencontrées par les consommateurs.

Donner la parole au consommateur et en faire un acteur de l'amélioration des services. C'est l'ambition affichée par l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire avec le lancement de « My-Signal ».

Pour Jean-Baptiste Koffi, cette plateforme ne constitue pas qu'une simple application numérique. « Aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement une application, nous donnons la parole au consommateur. Nous donnons le pouvoir au citoyen », a-t-il déclaré lors de la cérémonie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président de l'Ufc-CI a relevé plusieurs difficultés auxquelles les consommateurs sont régulièrement confrontés dans l'accès aux biens et aux services. Il a notamment cité le coût jugé élevé ou insuffisamment expliqué de certains services, les interruptions de prestations sans information claire, les frais bancaires parfois mal compris, les délais d'indemnisation jugés trop longs ou encore les disparités dans la qualité des réseaux de télécommunication.

Selon Jean-Baptiste Koffi, ces difficultés, qui se retrouvent à des degrés différents dans plusieurs pays africains, traduisent la nécessité de renforcer le dialogue entre consommateurs, opérateurs économiques, pouvoirs publics et régulateurs. La présence à la cérémonie d'Ernest Gbaguidi, président de l'organisation « Bénin, Santé et Survie du Consommateur », membre de l'Organisation africaine des consommateurs (Oac), a d'ailleurs illustré cette volonté d'inscrire l'initiative dans une dynamique continentale.

Conçue comme une application mobile et web simple et géolocalisée, « My-Signal » permet au citoyen de signaler rapidement une difficulté, d'évaluer la qualité d'un service et de suivre le traitement de son signalement.

En quelques clics, l'utilisateur peut notamment signaler une panne, une éventuelle surfacturation ou un mauvais service, mais aussi évaluer les prestations fournies par différents secteurs, notamment les banques, les hôpitaux, les établissements scolaires ou encore les compagnies d'assurance. L'application offre également la possibilité de consulter des tendances et des statistiques sur la qualité des services.

Pour ses promoteurs, l'enjeu ne se limite donc pas à recueillir des plaintes. Il s'agit surtout de transformer les signalements en données exploitables pour améliorer les prestations. « My-Signal, c'est le pont entre le consommateur et le décideur. C'est la donne pour décider. C'est la transparence pour faire confiance », a résumé Jean-Baptiste Koffi. L'Ufc-CI entend faire de cette plateforme un véritable instrument de veille citoyenne.

Son ambition repose sur trois axes : écouter, agir et transformer. L'Ufc-CI insiste sur la vocation constructive de l'application. « My-Signal n'est ni un tribunal ni une plateforme de mise en accusation », a précisé son président.

La plateforme se veut plutôt un outil d'écoute, d'alerte, de dialogue et de co-construction, dans le respect de la confidentialité, du droit de réponse et de la protection des données personnelles.