Cote d'Ivoire: Mines artisanales - IMPACT lance un projet de deux ans pour renforcer la résilience des communautés en Côte d'Ivoire

L'organisation IMPACT a procédé, le jeudi 30 juillet 2026, au lancement officiel du projet « Fondations pour la cohésion : Mines artisanales et résilience communautaire en Côte d'Ivoire ».

Financé par le gouvernement du Canada, ce programme, prévu sur deux ans, vise à renforcer la résilience des communautés minières artisanales tout en promouvant une exploitation plus responsable, inclusive et conforme aux normes nationales et internationales.

Mis en oeuvre avec l'appui des autorités ivoiriennes, le projet sera déployé dans les régions du Bounkani et du Hambol. Il accompagnera la mise en conformité de 14 sites miniers artisanaux, au profit d'environ 1 000 exploitants.

L'initiative entend faciliter l'intégration des acteurs du secteur dans les chaînes d'approvisionnement et les mécanismes de financement formels, tout en réduisant leur vulnérabilité face aux réseaux de commerce illicite. Elle prévoit également de renforcer l'autonomisation économique des femmes et d'accroître leur participation aux processus décisionnels au sein du secteur minier artisanal.

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Le projet s'articule autour de trois axes majeurs. Il prévoit d'accompagner les exploitants dans leur mise en conformité avec les normes nationales et internationales, d'améliorer leur compréhension du cadre fiscal afin de favoriser la formalisation du secteur, et de promouvoir l'inclusion financière ainsi que le leadership féminin dans les activités minières artisanales.

Intervenant à cette occasion, Floriane Prévert, coordonnatrice du Programme Afrique de l'Ouest et Amérique latine d'IMPACT, a souligné que cette initiative s'appuie sur plus de quarante années d'expérience de l'organisation dans la gestion durable des ressources naturelles et l'accompagnement des communautés. Elle a également rappelé le partenariat de longue date qu'IMPACT entretient avec le gouvernement ivoirien et les acteurs du secteur minier artisanal.

Pour sa part, Sandra Choufani, ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire, a indiqué que ce projet contribue non seulement « au développement économique local, mais aussi aux efforts plus larges de stabilité et de sécurité dans la région ». Elle a particulièrement insisté sur la dimension liée à l'égalité des genres. « Nous nous réjouissons tout particulièrement de voir ce projet intégrer des mesures concrètes visant à renforcer l'autonomisation économique et le leadership des femmes au sein des communautés minières artisanales ciblées », a-t-elle déclaré.

Représentant le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, Solange N'Gonian, directrice de l'Exploitation minière semi-industrielle, de l'Artisanat minier et des Carrières, a rappelé que le secteur est confronté à d'importants défis sociaux. Selon elle, cette initiative constitue une « contribution à la recherche de solutions aux enjeux sociaux cruciaux de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle en Côte d'Ivoire ».

Elle a précisé que le projet contribuera notamment à la formalisation des artisans miniers, à la structuration des coopératives conformément au cadre réglementaire et aux standards internationaux, au renforcement des capacités des acteurs en matière de fiscalité, ainsi qu'à la lutte contre les flux illicites d'or.

La cérémonie de lancement a réuni des représentants de l'administration, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et des acteurs du secteur minier. Une mobilisation qui illustre la volonté commune des différentes parties prenantes de promouvoir une gouvernance plus responsable, inclusive et durable de l'exploitation minière artisanale en Côte d'Ivoire.