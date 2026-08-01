Cote d'Ivoire: Régulation des médias - le Médiateur de la République et le président de l'ANP misent sur une coopération renforcée

Le Médiateur de la République entend renforcer la concertation avec les institutions en charge de la gouvernance publique. C'est dans cette dynamique qu'il a reçu, ce vendredi 31 juillet 2026, le nouveau président de l'Autorité nationale de la presse (ANP), Bakary Sanogo, pour une première audience de prise de contact.

Cette rencontre a permis aux deux responsables d'échanger sur les missions dévolues à l'ANP et sur les défis auxquels le secteur de la presse est confronté dans un contexte marqué par l'évolution rapide de l'environnement médiatique.

Au cours des échanges, le président de l'ANP a rappelé les principales attributions de l'institution qu'il dirige. Il s'agit notamment de veiller à la garantie de la liberté de la presse, à la préservation du pluralisme des médias ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une régulation économique responsable des entreprises de presse. Autant de missions qui, selon lui, participent au renforcement de la gouvernance démocratique et à la consolidation d'un paysage médiatique professionnel, responsable et soucieux de la cohésion sociale.

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Bakary Sanogo a également exprimé sa reconnaissance au Président de la République pour la confiance placée en sa personne à travers sa récente nomination à la tête de l'Autorité nationale de la presse. Il a réaffirmé sa volonté de conduire son mandat dans un esprit de dialogue avec l'ensemble des acteurs du secteur et des institutions de la République.

Pour sa part, le Médiateur de la République s'est félicité de retrouver en son hôte un collaborateur de longue date. Saluant son expérience et sa connaissance des questions institutionnelles, il lui a adressé ses félicitations pour sa nomination.

Le Médiateur a, par ailleurs, réaffirmé sa disponibilité à travailler en étroite collaboration avec l'ANP afin de favoriser un environnement médiatique apaisé et propice au dialogue. Il a insisté sur l'importance d'une coopération entre les institutions de la République pour promouvoir les valeurs de transparence, de responsabilité et de paix sociale.

Cette première audience marque ainsi le début d'une collaboration que les deux parties souhaitent inscrire dans la durée. Elle traduit leur ambition commune de contribuer, chacune dans le cadre de ses compétences, à la consolidation de l'État de droit, à la promotion de la bonne gouvernance et au développement d'une presse libre, pluraliste et responsable, au service des citoyens et de la stabilité de la Côte d'Ivoire.