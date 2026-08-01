Cote d'Ivoire: Transformation numérique - l'Observatoire de la fluidité des transports mise sur l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle (IA) s'invite progressivement dans les administrations publiques ivoiriennes.

À l'Observatoire de la fluidité des transports (OFT), une vingtaine d'agents viennent de bénéficier d'une formation destinée à les initier à la conception d'assistants intelligents capables d'améliorer l'exécution de leurs missions.

Organisée du 28 au 30 juillet 2026 au siège de l'institution, à Abidjan-Deux-Plateaux, cette session a été animée par le cabinet Virus Management. Elle s'inscrit dans la stratégie de modernisation de l'Observatoire, placé sous la tutelle du ministère des Transports.

L'objectif était de permettre aux participants de concevoir des assistants basés sur l'intelligence artificielle afin d'automatiser certaines tâches et de consacrer davantage de temps aux activités à forte valeur ajoutée. « Il s'agit de concevoir un assistant capable de les accompagner dans l'exécution de leurs missions afin qu'ils puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée », a expliqué le consultant formateur, Elvis Ulrich Kodja.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Trois jours pour découvrir et expérimenter l'IA

Le programme de la formation s'est articulé autour de trois étapes. La première journée a été consacrée à la découverte des différents types d'intelligence artificielle ainsi qu'à leurs applications dans le monde professionnel. Les participants ont ensuite abordé la phase pratique avec la création d'assistants intelligents répondant aux besoins spécifiques des différentes directions et services de l'Observatoire.

La dernière journée a été réservée aux essais, aux ajustements et à l'évaluation des performances des solutions développées, permettant aux agents de mesurer le potentiel de ces outils dans leurs activités quotidiennes.

Pour le secrétaire général de l'OFT, Dr Kouyaté Mohamed, cette initiative traduit la volonté de l'institution d'intégrer les innovations technologiques dans son fonctionnement afin de répondre plus efficacement aux défis du secteur des transports.

« Nous sommes en train de faire cette session de formation afin que les enjeux de l'intelligence artificielle puissent être compris et intégrés dans notre mission de facilitation, de fluidité et de continuité des transports. Nous avons pour ambition de porter au plus haut les questions de fluidité et de facilitation des transports afin de permettre aux populations de se déplacer dans les meilleures conditions », a-t-il déclaré.

Des compétences au service de la fluidité des transports

Selon le secrétaire général, cette formation s'inscrit dans un programme plus large de renforcement des capacités des agents de l'Observatoire. L'institution a déjà organisé plusieurs sessions portant notamment sur la gestion axée sur les résultats, les droits et devoirs des travailleurs, ainsi que les méthodes d'organisation et d'amélioration des performances.

L'ambition affichée est de doter les équipes des compétences nécessaires pour accompagner la transformation de l'administration publique et améliorer la qualité des services rendus aux usagers.

Créé pour contribuer à l'amélioration de la mobilité en Côte d'Ivoire, l'Observatoire de la fluidité des transports mène des actions de lutte contre les tracasseries routières, les faux barrages, les faux frais et le racket sur les principaux axes routiers. Il formule également des recommandations à l'attention des pouvoirs publics afin de renforcer la fluidité des transports et de faciliter les déplacements des personnes et des marchandises.

À travers cette formation, l'OFT entend ainsi mettre les possibilités offertes par l'intelligence artificielle au service d'une gouvernance plus efficace des transports et d'une meilleure réponse aux attentes des usagers.