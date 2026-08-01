Cote d'Ivoire: Festival Waleodon - Le peuple avikam en fête du 3 au 6 septembre

Comprenant une quarantaine de villages, le peuple avikam sera en fête du 3 au 6 septembre 2026 à Badadon, un village de Grand-Lahou, à l'occasion de la 2e édition du festival Waleodon (Wa Lꞓ Ɔ'don, qui signifie « Allons au village »).

L'objectif est de valoriser le patrimoine avikam, de renforcer l'unité de la communauté, tout en mettant en avant ses richesses culturelles, touristiques, économiques et environnementales. L'information a été livrée lors du lancement officiel, le 30 juillet 2026, à la mairie de Grand-Lahou.

Éric Ezoueyou Amié, commissaire général du festival et, par ailleurs, président de la Communauté Avikam Amlélé (C2a), initiatrice de l'événement, a souligné l'importance de rassembler les filles et les fils de la communauté autour de leur histoire, de leurs valeurs et de leurs potentialités. Pour lui, il faut bâtir une communauté avikam plus forte, plus organisée et davantage actrice de son propre développement.

Il a, au nom de son organisation, invité les populations à s'impliquer davantage pour la réussite de l'événement, qui devrait accueillir environ 3 000 festivaliers. « Wa Lꞓ Ɔ'don est un espace de transmission, de rencontres et de partage, où tradition et modernité se rencontrent pour offrir une expérience authentique à tous », a-t-il déclaré.

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Il a ensuite exprimé sa gratitude aux autorités, aux partenaires et à toutes les bonnes volontés qui accompagnent cette belle aventure, placée sous le thème : « Culture avikam : vecteur de vie transgénérationnel et de développement ».

Au nom du préfet de Grand-Lahou, Roland Essoh a félicité les organisateurs pour cette belle initiative, qui contribue à la sauvegarde du patrimoine culturel, au renforcement de la cohésion sociale, ainsi qu'à la promotion des atouts touristiques et économiques du département.

S'exprimant au nom de la municipalité, Wagué Mamidou s'est dit convaincu que le Festival Waleodon enrichira les manifestations culturelles déjà organisées et accroîtra la visibilité du peuple avikam.

Au programme de cette manifestation, placée sous le haut patronage d'Adjé Silas Metch, ministre des Sports, et sous le parrainage du député de Grand-Lahou, Yao Alfred, figurent des expositions culturelles, de la gastronomie traditionnelle, des circuits touristiques, la découverte du patrimoine, des concerts et des animations artistiques.

Notons que la Communauté Avikam Amlélé (C2a) est une association apolitique engagée en faveur du développement durable du peuple avikam. Elle fédère l'ensemble des villages avikam de Jacqueville et de Grand-Lahou.