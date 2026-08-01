Cote d'Ivoire: Transformation digitale et entrepreneuriat féminin - A Yopougon, le numérique s'impose comme le nouveau moteur du leadership des femmes

Le numérique n'est plus seulement un outil technologique. Il devient un véritable accélérateur d'autonomisation économique et de leadership féminin. C'est le message fort porté par la 4e édition du Salon des femmes d'honneur, organisée le 25 juillet 2026, à l'Allocodrome de Yopougon Niangon-Sud par la Fondation Femmes d'Honneur, sous la présidence de Samira Dakoury.

Placée sous le thème « De Yopougon au monde : la femme qui ose le numérique », cette rencontre a rassemblé des entrepreneures, des dirigeantes d'organisations féminines, des expertes du digital, des partenaires institutionnels et des professionnels des médias autour d'une conviction commune : dans une économie de plus en plus digitalisée, la maîtrise des outils numériques constitue désormais un facteur déterminant de réussite.

En ouvrant les travaux, la présidente de la Fondation Femmes d'Honneur et commissaire générale du salon, Samira Dakoury, a exhorté les femmes à faire du numérique un levier de développement personnel et professionnel. « Notre ambition est simple : permettre à chaque femme d'oser, de se former et de croire en son potentiel », a-t-elle déclaré, rappelant que les compétences digitales ouvrent aujourd'hui l'accès à de nouveaux marchés et à de nouvelles opportunités de création de richesse.

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Le panel central, animé par Nadine Zoro, présidente de DigiFemmes Côte d'Ivoire ; Rita Kwaminan Asman, présidente de l'Ong Faed, et Léopoldine Tossou, gérante d'Ashyr Consulting Group, a mis en évidence la profonde mutation que connaît l'entrepreneuriat féminin. Pour les intervenantes, la transformation numérique des activités économiques modifie les modèles d'affaires en offrant aux femmes la possibilité d'accroître leur visibilité, de fidéliser leur clientèle et d'étendre leur marché bien au-delà des frontières nationales.

Les panélistes ont insisté sur trois conditions essentielles pour tirer pleinement profit de cette révolution numérique : développer la confiance en soi, définir une vision entrepreneuriale claire et investir continuellement dans la formation. Selon elles, ces trois piliers permettent aux femmes de renforcer leur compétitivité dans un environnement économique où l'innovation constitue un avantage décisif.

Les échanges ont également rappelé que les défis de l'inclusion économique demeurent importants en Côte d'Ivoire. Bien qu'elles représentent près de la moitié de la population, les femmes restent encore insuffisamment présentes dans le secteur formel et rencontrent davantage de difficultés d'accès au financement.

Dans ce contexte, les technologies apparaissent comme un puissant levier de réduction des inégalités, en facilitant l'accès aux marchés, aux réseaux professionnels, aux solutions de paiement et aux opportunités de formation.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, notamment Solange Aralamon, représentant Marie Laure N'Goran, présidente de l'Unjci, ainsi que de la représentante de la marraine de cette édition, Danielle Lidégoué Cissé.

En clôture des travaux, Samira Dakoury a invité les participantes à transformer les contraintes en opportunités grâce au numérique et à poursuivre leur engagement en faveur de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Au-delà des échanges et des témoignages, cette quatrième édition du Salon des Femmes d'Honneur confirme une évolution de fond : le développement numérique s'affirme désormais comme un catalyseur du leadership féminin.

En donnant aux femmes les moyens de créer, d'innover, de communiquer et de conquérir de nouveaux marchés, la transformation digitale contribue à faire émerger une nouvelle génération de dirigeantes capables de participer pleinement à la croissance économique de la Côte d'Ivoire.