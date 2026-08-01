Cote d'Ivoire: Cinéma/Projection en avant-première - « Anthôman : pour l'honneur » conquiert le public

31 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Faustin Ehouman

Le complexe Pathé Cap Sud de Marcory a vécu, le 29 juillet, une soirée d'exception à l'occasion de l'avant-première d'« Anthôman : pour l'honneur », le nouveau long métrage de Jacques Trabi.

Dans une ambiance empreinte d'élégance, les flashes des photographes ont illuminé le tapis rouge où se sont succédé artistes, personnalités politiques, acteurs du monde culturel et cinéphiles.

Accueilli sous les applaudissements, le réalisateur est apparu aux côtés de l'actrice et productrice Prisca Marceleney ainsi que des comédiens Mahoula Kane et Nestor Gahé. L'arrivée de la légendaire Amoin Koffi a suscité une ovation, témoignant de l'affection que lui porte le public ivoirien.

Dans une salle comble, les spectateurs ont ensuite découvert une oeuvre de 1h27min qui plonge au coeur d'une tragédie humaine. L'histoire suit Gooré, un talentueux batteur de tambour traditionnel qui tue accidentellement son meilleur ami lors d'une partie de chasse. Bien qu'innocenté par le Zri, rite traditionnel destiné à établir la vérité, il demeure prisonnier du soupçon.

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Pour laver son honneur, il quitte son village et s'engage dans les forces coloniales durant la Seconde Guerre mondiale.

Dans le film, Jacques Trabi fait le choix audacieux de donner toute leur place aux langues ivoiriennes. Le gouro, le baoulé et le guéré se mêlent au français, renforçant l'authenticité du récit.

La musique, portée par le tambour traditionnel, accompagne le destin du héros et devient le lien entre sa terre natale et son exil. La photographie, alternant les paysages majestueux de Man, Grand-Bassam et Blanoufla avec la rudesse des champs de bataille européens, confère au film une remarquable force visuelle.

À l'issue de la projection, une longue standing ovation a salué l'équipe du film. Très émus, Jacques Trabi, Prisca Marceleney et les acteurs ont partagé ce moment de communion avec un public conquis.

Premier film ivoirien à explorer la mémoire des tirailleurs sous un angle aussi intime et culturellement enraciné, « Anthôman : pour l'honneur » Jacques Trabi, dix ans après « Sans Regret ».

À l'affiche pendant un mois au cinéma Pathé Cap Sud, il s'annonce déjà comme l'un des événements cinématographiques majeurs de l'année.

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