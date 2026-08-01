interview

Ancien membre fondateur du mythique groupe Woya et bassiste de renommée internationale, César Anot a construit une carrière exceptionnelle dans l'ombre des légendes de la musique. Avec "Superstition" (Amoui), il ouvre un nouveau chapitre, entre hommage, transmission et affirmation de son univers artistique.

Vous revenez sur le devant de la scène avec Superstition (Amoui). Que représente ce nouveau single dans votre parcours artistique ?

Superstition (Amoui) est bien plus qu'un nouveau single. C'est le reflet de tout mon parcours, depuis Woya jusqu'à mes collaborations à travers le monde et en même temps un hommage à mon frère Tony Allen, qui a participé à cet enregistrement avant de nous quitter. Ce titre symbolise la rencontre entre mes racines africaines, mon expérience internationale et mon envie de continuer à faire vivre une musique qui rassemble les peuples. Aujourd'hui, je reviens avec la même passion, mais avec encore plus de maturité et de conviction.

Pourquoi avoir choisi de revisiter Superstition de Stevie Wonder, un monument de la soul mondiale plutôt qu'une composition originale ?

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Superstition est un morceau qui a marqué l'histoire de la musique. Il me rappelle mes années avec Woya, surtout le passage de Stevie Wonder en Côte d'Ivoire et sa visite au campement Djiboua de Divo. J'en garde un très beau souvenir. Je n'avais pas envie de faire une simple adaptation. Je voulais apporter ma couleur, mon identité africaine, et créer une rencontre entre l'univers de Stevie Wonder et celui de l'afrobeat. C'était aussi une façon de rendre hommage à Tony Allen qui m'a énormément apporté, humainement comme musicalement. Avec Superstition (Amoui), j'ai simplement voulu réunir, le temps d'une chanson, deux immenses artistes qui ont beaucoup compté dans mon parcours.

Vous avez transformé ce classique en un titre afrobeat. Comment avez-vous réussi à conserver l'esprit de l'oeuvre tout en lui donnant une identité africaine ?

L'idée était de respecter l'âme du morceau tout en lui apportant ma propre sensibilité. L'afrobeat est une musique de groove, de partage et de liberté. J'ai travaillé sur les rythmes, les percussions et l'énergie du morceau pour créer un pont entre la soul américaine et les racines africaines. Mon expérience auprès de Tony Allen m'a beaucoup inspiré dans cette recherche du mouvement et de la profondeur rythmique.

En tant que membre fondateur de Woya, quels souvenirs gardez-vous de cette période qui a marqué toute une génération de mélomanes ivoiriens et africains ?

Woya représente une partie essentielle de ma vie. Nous étions de jeunes passionnés avec l'envie de créer une musique qui nous ressemblait et qui parlait au coeur des gens. Cette période a été faite de beaucoup de travail, de partage et de belles rencontres. Voir aujourd'hui nos chansons continuer à vivre auprès de plusieurs générations est une grande émotion et une immense fierté. Woya restera toujours une aventure humaine et musicale qui a marqué mon parcours.

Parmi toutes vos collaborations, laquelle a le plus influencé votre évolution musicale ?

Chaque rencontre m'a apporté quelque chose. Tony Allen m'a appris la liberté rythmique, I Muvrini, l'ouverture vers d'autres cultures, Cheick Tidiane Seck, la richesse des harmonies africaines, Damon Albarn, l'audace artistique. Mais si je devais citer une personne, ce serait Tony Allen, dont l'influence sur ma vision de la musique reste immense.

Vous êtes reconnu comme l'un des meilleurs bassistes africains. Qu'est-ce qui distingue un grand bassiste d'un simple accompagnateur ?

Un grand bassiste ne joue pas seulement des notes. Il fait respirer la musique, il crée le lien entre le rythme, l'harmonie et l'émotion. Son rôle est de servir la chanson tout en lui donnant une identité. La technique est importante, mais l'écoute et le coeur le sont encore davantage.

Ressentez-vous aujourd'hui le besoin de mettre davantage en avant votre propre univers musical ?

Oui. Pendant de nombreuses années, j'ai eu le bonheur d'accompagner de grands artistes. Aujourd'hui, j'ai envie de partager davantage ma propre vision musicale, nourrie par toutes ces expériences. C'est une nouvelle étape de ma carrière, plus personnelle et plus intime.

Quel regard portez-vous sur l'évolution de la musique ivoirienne actuelle ?

La musique ivoirienne est extrêmement dynamique et créative. Les jeunes artistes débordent de talent et d'imagination. Mon souhait est qu'ils continuent à innover tout en restant attachés à leurs racines culturelles, car c'est cette identité qui leur permettra de rayonner durablement.

Préparez-vous un nouvel album ou une tournée ? Peut-on espérer vous voir prochainement en concert en Côte d'Ivoire ?

Oui. Plusieurs projets sont en préparation, avec de nouvelles productions qui verront le jour ...

Après un parcours aussi riche, quel conseil donneriez-vous aux jeunes musiciens ivoiriens qui ambitionnent de réussir une carrière internationale tout en restant fidèles à leurs racines ?

Je leur dirais de croire en eux, de travailler avec discipline et de ne jamais perdre leur identité. Le monde est ouvert aujourd'hui, mais ce qui touche vraiment les gens, c'est l'authenticité. Il faut apprendre des autres, être curieux, évoluer, mais toujours garder en soi la richesse de sa culture et de ses origines. Le talent ouvre des portes, mais c'est la persévérance et l'humilité qui construisent une grande carrière.

Après toutes ces années passées sur les plus grandes scènes du monde, quel rêve musical vous reste-t-il encore à réaliser ?

Mon rêve aujourd'hui est avant tout de continuer à transmettre. J'aimerais partager mon expérience avec les jeunes générations, créer des rencontres entre les cultures et laisser une oeuvre qui puisse continuer à vivre au-delà de moi. La musique m'a beaucoup donné, et je souhaite à mon tour lui redonner en créant, en partageant et en rassemblant.

Si vous deviez résumer votre parcours en une seule leçon de vie pour la jeunesse ivoirienne, quelle serait-il ?

La leçon que je retiens est simple : il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. Le chemin n'est jamais facile, mais avec le travail, la passion et la patience, on peut accomplir de grandes choses. Je suis parti avec mes racines ivoiriennes, ma musique et mes convictions, et elles m'ont permis de rencontrer le monde. Il faut être fier de qui l'on est et toujours avancer avec le coeur. Comme j'aime le dire : Restez fidèles à vos racines, travaillez avec le coeur, et le monde finira par entendre votre voix.