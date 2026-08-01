Cote d'Ivoire: Transport terrestre - 22 permis de conduire suspendus dont quatre avec sursis et huit restitutions en juillet

Le ministère des Transports et des Affaires maritimes a suspendu le 30 juillet 2026, 22 permis de conduire dont quatre avec sursis et en a restitué huit.

C'est ce qui ressort des délibérations de la 6e session 2026 de la Commission de retrait et de suspension du permis de conduire, dans les locaux de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation (Dgttc). Les travaux ont porté notamment sur des cas d'accidents ayant occasionné des pertes en vies humaines, des blessures et des destructions de biens matériels.

Sur 41 dossiers programmés, 35 conducteurs ont répondu présents, six étaient absents et un autre a vu sa comparution reprogrammée. Relativement à ce dernier, le Dgttc, Oumar Sacko, a décidé d'approfondir la vérification des informations contenues dans le procès-verbal produit au moment de l'accident.

Oumar Sacko a profité de l'occasion pour inviter les usagers à davantage de vigilance en ce début de vacances scolaires. « Nous invitons les parents à appeler leurs enfants à la responsabilité. Nous les invitons également à s'assurer que leurs enfants ne conduisent pas de véhicules sans avoir de permis de conduire », a-t-il lancé.

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S'appuyant sur un cas d'accident de deux roues ayant occasionné la mort du motard, le Dgttc a réitéré l'appel au respect du code de la route, notamment le port du casque et le respect des feux tricolores. Surtout que l'enquête de la police a montré dans ce cas précis que la victime avait probablement perdu le contrôle de son engin du fait d'un excès de vitesse.

Concernant l'accident sur l'axe Touba-Biankouma qui a tué 39 personnes et en a blessé 45 autres, mais également d'autres accidents survenus avant et après, Oumar Sacko a réitéré l'engagement du ministère à renforcer la sensibilisation, mais aussi les sanctions à l'endroit des usagers indélicats.

« Le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, est déterminé à accentuer la pression sur les contrevenants aux normes qui régissent le secteur. Tout sera mis en oeuvre pour maintenir et améliorer la tendance baissière des accidents de la route », a-t-il lancé.