La 9e édition du Salon africain de l'entrepreneuriat (Safe) a ouvert ses portes le jeudi 30 juillet 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, autour du thème : « Transformation numérique : accélérer l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique ».

Cette rencontre, qui se tient sur deux jours, est marquée par des formations gratuites destinées aux jeunes, le financement de projets, de networking, des remises de distinctions ainsi qu'un dîner de gala.

Pour le commissaire général du salon, Amadou Mohamed Fofana, cette 9e édition s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui vise à faire des jeunes entrepreneurs ivoiriens des champions nationaux. En effet, a-t-il expliqué, les problématiques liées à l'entrepreneuriat des jeunes en Côte d'Ivoire se résument essentiellement à trois axes : la formation, l'environnement et le financement.

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« Le Salon africain de l'entrepreneuriat vient répondre à ces trois problématiques en permettant aux jeunes de bénéficier de formations gratuites. Depuis neuf ans, ce sont plus de quinze mille formations qui ont été offertes à tous les participants à ce salon. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer, en partenariat avec une institution financière, que nous avons mobilisé un milliard de Fcfa pour le financement des Pme locales. Nous sommes très heureux d'accompagner les participants au salon dans le développement de leurs activités en Côte d'Ivoire et en Afrique », s'est félicité Amadou Mohamed Fofana.

Selon lui, c'est au total 1,5 milliard de Fcfa qui ont été levés pour financer les Pme, tandis que plus de 10 000 jeunes entrepreneurs ont été formés et accompagnés gratuitement. « C'est un réseau panafricain qui se crée et s'entretient afin de garantir l'accès aux marchés aux centaines de milliers de participants que nous avons accueillis au fil des années », a précisé le commissaire général du Safe.

Le directeur de l'innovation entrepreneuriale et de la promotion des start-up, Tuo Nagalourou Seydou, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Ibrahim Kalil Konaté, a salué les initiateurs de ce salon qui, depuis plusieurs années, constitue une plateforme importante de formation, d'information, de partage d'expériences et de mise en relation des entrepreneurs africains.

Pour lui, le choix du thème est judicieux, car le numérique constitue désormais un levier essentiel de transformation économique et sociale. « Le numérique transforme progressivement les secteurs traditionnels de nos économies : l'agriculture, le commerce, l'industrie, les services, l'éducation, la santé et la finance. Il offre également à la jeunesse africaine de nouvelles possibilités d'entreprendre, d'innover et d'accéder à des marchés qui dépassent les frontières nationales », a-t-il souligné.

Il a précisé qu'aujourd'hui, un jeune entrepreneur peut concevoir une solution numérique, mobiliser une communauté d'utilisateurs, commercialiser ses produits en ligne et développer une activité grâce à des opportunités qui étaient auparavant difficilement accessibles.

Cependant, a-t-il relevé, cette évolution ne doit pas masquer les défis importants auxquels le continent reste confronté, notamment l'accès au numérique, le développement des compétences numériques, l'accompagnement des entrepreneurs ainsi que la confiance numérique, qui constitue une condition indispensable au développement de l'économie digitale, notamment à travers la protection des données. « Face à ces enjeux, la Côte d'Ivoire s'inscrit dans une dynamique visant à faire de l'innovation et de l'entrepreneuriat numérique des moteurs d'une croissance inclusive », a indiqué M. Tuo.

Le conseiller technique Dosso Maoula, représentant le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, a indiqué que la jeunesse ne manque pas d'idées ; elle a simplement besoin d'opportunités, d'accompagnement et d'un environnement qui lui permette de transformer ses idées en entreprises et ces entreprises en champions nationaux. « Aujourd'hui, notre pays a besoin de champions nationaux, et c'est précisément l'ambition que nous portons », a-t-il conclu.