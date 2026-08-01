Cote d'Ivoire: Enseignement technique - 90 talents célébrés, la JOMEX consacre l'excellence à Yopougon

Le Lycée professionnel commercial de Yopougon a accueilli, le jeudi 30 juillet 2026, la 3e édition de la Journée du Mérite et de l'Excellence (JOMEX 2025), une cérémonie dédiée à la valorisation de la performance, de la persévérance et de l'engagement au sein de l'enseignement technique.

À cette occasion, 90 apprenants et acteurs du secteur ont été récompensés pour leurs résultats et leur contribution à la promotion de l'excellence.

Placée sous le patronage du ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi, et sous l'égide du ministre délégué chargé de l'Enseignement technique, Jean-Louis Moulot, cette édition a réuni responsables administratifs, partenaires institutionnels, entreprises et membres de la communauté éducative.

Parmi les personnalités présentes figuraient Cissé Almamy, directeur général de la Formation initiale, Traoré Souleymane, directeur du Capital humain de la Banque nationale d'investissement (BNI), représentant le directeur général de l'institution et parrain de la cérémonie, ainsi que Coulibaly Bakary, directeur du Lycée professionnel commercial de Yopougon.

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Prenant la parole devant les récipiendaires, Jean-Louis Moulot a salué les efforts consentis par les lauréats et les a exhortés à considérer cette distinction comme une étape vers de nouveaux défis. Il les a invités à poursuivre leur parcours avec détermination et discipline afin de continuer à incarner les valeurs de l'excellence.

« Soyez, pour vos camarades, des modèles ; pour vos familles, une source de fierté ; et pour la Nation, une source d'inspiration », a déclaré le ministre délégué, appelant les distingués à mettre leur réussite au service du développement du pays.

Le membre du gouvernement a également rendu hommage aux partenaires techniques et financiers, aux entreprises engagées dans la formation professionnelle ainsi qu'aux parents d'élèves, dont l'accompagnement contribue, selon lui, à la réussite des apprenants et au rayonnement de l'enseignement technique.

Au-delà de la célébration des meilleurs, cette journée a aussi été l'occasion de réaffirmer les ambitions des pouvoirs publics en faveur du secteur. Jean-Louis Moulot a rappelé la volonté du gouvernement de poursuivre les réformes destinées à améliorer la qualité de l'enseignement technique, à renforcer son adéquation avec les besoins du marché de l'emploi et à créer davantage d'opportunités d'insertion professionnelle pour les jeunes.

Instituée pour promouvoir la culture de la performance, la Journée du Mérite et de l'Excellence s'impose progressivement comme un rendez-vous de reconnaissance des talents et de valorisation des bonnes pratiques au sein de l'enseignement technique ivoirien.