Adrien Haye, directeur de l'Agence française de développement (Afd), en fin de mission en Côte d'Ivoire, a été reçu par le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi, qui lui a offert un déjeuner d'honneur, le jeudi 30 juillet 2026, à l'espace Abidjan Café de l'hôtel Mövenpick, au Plateau.

Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre N'Guessan Koffi a exprimé sa profonde reconnaissance à Adrien Haye pour son engagement constant, son professionnalisme exemplaire ainsi que ses remarquables qualités humaines. Selon lui, ces valeurs ont largement contribué au renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France.

Le ministre en charge de l'Éducation nationale a également salué les importantes réalisations enregistrées durant le mandat d'Adrien Haye, de 2022 à 2026. Parmi celles-ci figurent notamment l'achèvement du deuxième Contrat de désendettement et de développement (C2d), le lancement du troisième C2d, la signature de 22 conventions représentant un montant global de 750,77 milliards de Fcfa (soit environ 1,14 milliard d'euros), ainsi que la conclusion de 12 projets souverains de l'Agence française de développement.

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N'Guessan Koffi a par ailleurs mis en lumière l'engagement soutenu de l'Afd aux côtés de la Côte d'Ivoire dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, les transports, l'agriculture, la gouvernance, la transition écologique et l'inclusion sociale.

Ces interventions représentent un investissement global de 534 milliards de Fcfa, soit environ 815 millions d'euros, témoignant de la solidité et du dynamisme du partenariat entre les deux pays.

Source : Sercom