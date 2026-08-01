Cote d'Ivoire: Fa-Amamoué Festival 2026 - Ayamé célèbre son identité, son héritage et ses générations

Du 14 au 16 août prochain, la ville d'Ayamé se transformera en un véritable carrefour de rencontres, de mémoire et de célébration à l'occasion de la 4e édition du Fa-Amamoué Festival. Plus qu'un simple événement culturel, ce rendez-vous annuel s'impose désormais comme une plateforme de valorisation du patrimoine Agni et un espace de dialogue entre les générations.

Dans un contexte où les communautés cherchent à préserver leurs traditions tout en s'ouvrant aux défis de la modernité, le Fa-Amamoué Festival apparaît comme une réponse forte à la nécessité de transmettre les savoirs, les valeurs et les repères culturels qui fondent l'identité collective.

Pendant trois jours, Ayamé vibrera au rythme des coutumes, des échanges fraternels et des manifestations artistiques qui font la richesse de la culture Agni.

Le festival réunira les filles et les fils de la localité, les autorités traditionnelles, les jeunes, les aînés ainsi que de nombreux visiteurs venus partager un moment de communion culturelle.

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L'édition 2026 mettra un accent particulier sur les valeurs de solidarité, de cohésion sociale et de responsabilité citoyenne. Parmi les activités prévues figure l'Opération Coup de Balai, une initiative communautaire qui témoigne de l'engagement des populations en faveur d'un cadre de vie sain et agréable. Des actions sociales et citoyennes viendront également renforcer l'esprit de partage qui caractérise le festival.

L'un des moments les plus attendus sera sans doute l'hommage rendu aux aînés. Gardiens de la mémoire collective et dépositaires des traditions, ils seront célébrés pour leur contribution à la préservation du patrimoine culturel et à la transmission des valeurs qui unissent les générations.

La dimension culturelle occupera naturellement une place centrale. Danses traditionnelles, expressions artistiques, cérémonies symboliques et découvertes du patrimoine local permettront au public de plonger au coeur de l'univers culturel Agni. Ces moments offriront l'occasion de redécouvrir des pratiques ancestrales qui continuent de nourrir l'identité de la communauté.

Comme chaque année, le festival se clôturera par un grand concert live, promesse d'une ambiance festive où musique, convivialité et partage se mêleront pour célébrer l'unité et le vivre-ensemble.

Pour assurer le succès de cette quatrième édition, le comité d'organisation a le soutien des ministres Jean Louis Moulot et Yacouba Hien et du parrain Honoraire N'dah Kakou Joseph Ange . Leur soutien contribuera à renforcer le rayonnement du festival et à faire de cette célébration un événement encore plus fédérateur.

À travers le Fa-Amamoué Festival, Ayamé réaffirme son attachement à ses racines tout en construisant des ponts entre les générations. Une invitation à se souvenir, à transmettre et à célébrer ensemble ce qui constitue l'essence même d'un peuple : sa culture.