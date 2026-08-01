Afrique: Espagne - Nouvelle vague migratoire à Ceuta

L'Espagne s'est réveillée ce vendredi 31 juillet sous le choc d'une nouvelle vague migratoire en provenance du Maroc survenue la veille. Selon les autorités, plusieurs milliers de migrants sont parvenus à rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta, principalement à la nage. La majorité des personnes ayant franchi la frontière sont de jeunes Marocains, parmi lesquels figurent également des familles.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias montrent l'ampleur de l'opération de secours menée par les sauveteurs espagnols, contraints d'intervenir à de nombreuses reprises pour venir en aide aux personnes en difficulté en mer.

Face à cet afflux massif, le centre d'accueil de Ceuta est rapidement arrivé à saturation, mettant les autorités locales sous forte pression.

Le maire-président de l'enclave, Juan Jesús Vivas, a dénoncé une situation exceptionnelle. Dans des propos rapportés par Les Échos, il a souligné que cet afflux représentait une pression migratoire sans précédent pour un territoire aux capacités d'accueil limitées. Il a également indiqué que plusieurs personnes auraient perdu la vie au cours de cette tentative de traversée.

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Cette nouvelle crise rappelle celle de mai 2021, lorsque plus de 10 000 migrants avaient franchi la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla en l'espace de quelques jours, provoquant une vive crise diplomatique entre Rabat et Madrid.

Au-delà de l'urgence humanitaire, cette situation relance le débat sur la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne. Madrid dénonce une atteinte à son intégrité territoriale, tandis que cette nouvelle vague migratoire ravive les tensions récurrentes entre l'Espagne et le Maroc sur la question migratoire.

La proximité géographique entre les deux pays facilite les tentatives de traversée, que ce soit à la nage dans les enclaves espagnoles ou par embarcation vers les îles Canaries. Depuis plusieurs années, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants quittent les côtes africaines dans l'espoir d'une vie meilleure en Europe, au péril de leur vie.

Au Sénégal, cette réalité est résumée par l'expression wolof « Barça walla Barsakh » (« Barcelone ou la mort »). Cette formule illustre le désespoir de nombreux candidats à l'exil, prêts à affronter les dangers de l'océan dans l'espoir d'un avenir meilleur, malgré les risques parfois mortels que représente la traversée.