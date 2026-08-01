Sénégal: Le WE! Fund, filiale du Fonsis, investit 800 millions de FCFA dans la santé et le recyclage

Le WE! Fund, filiale du Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis), a annoncé un investissement global de 800 millions de FCfa en faveur de deux entreprises sénégalaises, Dakar Dialyse et Berca, afin de soutenir des projets dans les secteurs de la santé et du recyclage.

Les conventions d'investissement ont été signées le 28 juillet, selon un communiqué transmis à la presse.

À Diamniadio, Dakar Dialyse prévoit la construction du premier centre de dialyse verte du Sénégal. Le futur établissement, implanté sur un terrain de 5 000 m², comprendra 38 postes de dialyse ainsi qu'une unité de traitement des déchets médicaux intégrant le recyclage des eaux utilisées lors des séances d'hémodialyse.

Selon le WE! Fund, ce projet vise à améliorer l'accès à des soins spécialisés répondant aux standards internationaux tout en intégrant des solutions de gestion durable des déchets médicaux. Il devrait générer 30 emplois directs, dont 18 occupés par des femmes.

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« Derrière Dakar Dialyse, il y a une conviction profonde : chaque Sénégalais, où qu'il vive, a le droit d'accéder à des soins médicaux de haut niveau », a déclaré le président de Dakar Dialyse, Dr Alioune Blondin Diop, cité dans le communiqué.

Le second investissement concerne BERCA, une entreprise installée à Keur Ndiaye Lo et spécialisée dans la fabrication de produits à partir de matières plastiques recyclées.

Grâce à cet appui financier, l'entreprise entend renforcer ses capacités de production par l'acquisition de nouveaux équipements industriels et l'extension de ses infrastructures de stockage.

Le projet devrait contribuer au développement de l'économie circulaire, à la valorisation des déchets plastiques, à la réduction des importations de certains articles ménagers et à la création de 33 nouveaux emplois, dont 20 réservés à des femmes, tout en consolidant 19 emplois existants.

Pour le président de BERCA, Amadou Gueye, cet investissement constitue « une étape décisive » dans le développement de l'entreprise et doit permettre d'accélérer sa croissance ainsi que son ambition de devenir un acteur majeur du recyclage au Sénégal.