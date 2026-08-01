Sénégal: Kaolack - Un conducteur de 'Jakarta' meurt écrasé par un camion

Une nouvelle tragédie est venue endeuiller les routes de Kaolack. Dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 juillet, un jeune conducteur de moto Jakarta a perdu la vie dans un violent accident de la circulation survenu à hauteur du CEM Valdiodio Ndiaye, en face du commissariat d'arrondissement de Ndorong.

Sa passagère, grièvement blessée, a été évacuée vers une structure sanitaire pour y recevoir des soins. Selon les premiers éléments recueillis sur place, le drame s'est produit au moment où la victime aurait tenté d'éviter un convoi de motos en partance pour Touba.

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Dans cette manoeuvre, le conducteur se serait retrouvé sous les roues d'un camion arrivant dans le même secteur. Le choc, d'une extrême violence, ne lui a laissé aucune chance. Le jeune conducteur est décédé sur le coup. Sa passagère, sérieusement atteinte, a été conduite à l'hôpital régional de Kaolack.

Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux du drame. Après les constatations d'usage, le corps sans vie du conducteur a été transporté à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack. Une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances de cet accident mortel.