Sénégal: Ziguinchor - Marie Khone Faye remet des moulins à céréales aux femmes

En offrant des moulins à céréales à des groupements de réseaux de coopératives féminines de Ziguinchor, la Première dame, Marie Khone Faye, réaffirme son engagement en faveur de l'autonomisation économique des femmes, qu'elle considère comme des actrices incontournables de la transformation du Sénégal.

ZIGUINCHOR- Dans une salle d'un hôtel implanté dans la commune, des applaudissements ont couvert jeudi le bruit des moteurs qui s'apprêtaient à changer bien plus que le quotidien des bénéficiaires. À Ziguinchor, la remise de moulins à céréales aux groupements de réseaux de coopératives féminines a pris des allures d'un engagement en faveur des femmes rurales, dont le travail demeure l'un des piliers de l'économie locale.

Prenant la cérémonie à cette occasion, la Première dame, Marie Khone Faye, a inscrit cette initiative dans la continuité des actions déjà menées dans d'autres régions du pays.

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« Après avoir accompagné les femmes de Fatick avec des équipements destinés à alléger leurs conditions de travail, il était naturel d'étendre cet appui à Ziguinchor, car les difficultés auxquelles elles sont confrontées sont les mêmes partout au Sénégal », a-t-elle expliqué, soulignant que cette démarche répond à une volonté d'améliorer durablement le quotidien des femmes.

Pour l'épouse du président de la République, Ziguinchor dispose d'atouts agricoles et forestiers exceptionnels qui méritent d'être davantage valorisés.

« Les femmes de cette région, héritières du courage d'Aline Sitoé, doivent être accompagnées afin d'améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie. Avec la richesse de ses productions agricoles, fruitières, forestières et halieutiques, Ziguinchor a besoin d'équipements capables de renforcer la transformation locale », a-t-elle affirmé.

Marie Khone Faye a mis à profit cette cérémonie pour saluer la détermination des femmes de la région, qu'elle considère comme un levier essentiel du développement économique national.

«Les femmes de Ziguinchor accomplissent un travail remarquable avec beaucoup de courage. Mon engagement est de continuer à les soutenir, à travers des formations dans la transformation des fruits, des légumes et des céréales, afin qu'elles contribuent encore davantage à la transformation profonde du Sénégal », a-t-elle déclaré.

Au-delà du don de moulins, cette initiative traduit une ambition plus large visant à renforcer les capacités de production et de transformation des femmes, à créer davantage de valeur ajoutée sur place et à faire des coopératives féminines un moteur du développement économique de la Casamance.