Sénégal: CESTI - Dr Mouminy Camara devient le nouveau directeur

31 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) ouvre une nouvelle page de son histoire avec l'arrivée de Dr Mouminy Camara à sa direction.

Enseignant-chercheur reconnu et figure familière de l'école de journalisme de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), il succède à Mamadou Ndiaye après plusieurs années passées à la tête de la direction des études.

Réélu directeur des études en 2023, Mouminy Camara a joué un rôle central dans la mise en oeuvre des réformes pédagogiques et dans l'encadrement des futures générations de journalistes, communicateurs et producteurs audiovisuels formés au CESTI.

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