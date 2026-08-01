Sénégal: CESTI - Dr Mouminy Camara devient le nouveau directeur

Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) ouvre une nouvelle page de son histoire avec l'arrivée de Dr Mouminy Camara à sa direction.

Enseignant-chercheur reconnu et figure familière de l'école de journalisme de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), il succède à Mamadou Ndiaye après plusieurs années passées à la tête de la direction des études.

Réélu directeur des études en 2023, Mouminy Camara a joué un rôle central dans la mise en oeuvre des réformes pédagogiques et dans l'encadrement des futures générations de journalistes, communicateurs et producteurs audiovisuels formés au CESTI.