Sénégal: Touba - Le comité d'organisation met en garde contre les atteintes à la sacralité du Magal

En conférence de presse, jeudi 30 juillet 2026, le comité d'organisation du Grand Magal de Touba a mis en garde toute personne qui ne respecterait pas la sacralité de la ville. Une commission de veille a été mise en place pour surveiller les réseaux sociaux et lutter contre la diffusion de contenus à caractère folklorique jugés contraires à l'esprit du Magal.

À trois jours de l'événement, le comité d'organisation a fait face à la presse afin de faire le point sur les préparatifs. Cette rencontre a également servi de cadre pour sensibiliser les pèlerins au respect de la sacralité de la ville sainte et de la portée spirituelle du Magal. À cette occasion, le président de la commission Culture et Communication a annoncé la mise en place d'une commission de veille composée de 28 membres.

S'exprimant au nom de cette commission, Serigne Modou Mbacké Abdou Woudoud a rappelé que le Magal est une recommandation de Serigne Touba et qu'il doit être consacré à la lecture du Saint Coran, à la récitation des Khassaïdes ainsi qu'à la préparation de repas destinés aux fidèles.

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Dans cette perspective, il a indiqué que le comité d'organisation est pleinement mobilisé pour lutter contre toutes les dérives. Il a notamment mis en garde les influenceurs contre la publication de vidéos susceptibles de porter atteinte à l'image de Touba, précisant que des membres de la commission assureront une veille permanente sur les réseaux sociaux.

Concernant les personnes qui organisent des animations folkloriques durant le Magal, Serigne Modou Mbacké Abdou Woudoud a souligné qu'en collaboration avec les Baye Fall, chargés de veiller à la sacralité de la ville, le comité d'organisation prendra les mesures nécessaires. Il a toutefois précisé que la commission privilégiera d'abord la sensibilisation et la médiation, avant toute autre mesure à l'encontre des contrevenants.

Dans le même esprit, le dahira Moukhadimatoul Khidma a rappelé aux fidèles les règles de conduite à observer dans la Grande Mosquée de Touba. Serigne Abdou Lahad Bousso est revenu sur le caractère sacré de ce lieu de culte, qui abrite également le mausolée du fondateur du mouridisme.

Selon lui, plus de 2 000 agents ont été mobilisés pour prévenir toutes les formes de dérives dans l'enceinte de la Grande Mosquée. Répartis en trois équipes d'environ 700 personnes chacune, ils veilleront notamment au respect des règles de décence, à l'interdiction des regroupements mixtes inappropriés, ainsi qu'à la prohibition de toute activité commerciale.

S'agissant des journalistes souhaitant réaliser des reportages ou d'autres activités dans la Grande Mosquée, Serigne Abdou Lahad Bousso a rappelé qu'ils doivent, au préalable, obtenir l'autorisation du dahira Moukhadimatoul Khidma.

Par ailleurs, cette rencontre avec la presse a permis au comité d'organisation de revenir sur l'état d'avancement des préparatifs à trois jours du Grand Magal. Le coordonnateur, Serigne Ousmane Mbacké, a salué les efforts consentis par l'État du Sénégal dans plusieurs secteurs, tout en reconnaissant que des insuffisances persistent.

Il a notamment évoqué les difficultés liées à l'approvisionnement en eau, qu'il attribue à l'afflux exceptionnel de pèlerins en quelques jours. Il a toutefois salué les efforts déployés avec le renforcement de la distribution d'eau par camions-citernes, entamé un mois avant l'événement.

La mobilité et l'assainissement demeurent également des défis majeurs. Pour y remédier, Serigne Ousmane Mbacké préconise un démarrage beaucoup plus précoce des préparatifs afin de mieux anticiper les contraintes organisationnelles.