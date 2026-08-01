Sénégal: Touba - Le ministre Idrissa Samb salue l'état d'avancement du Centre de formation professionnelle

31 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop (correspondant)

En visite à Touba dans le cadre des préparatifs du Grand Magal, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique (MEFPT) , Idrissa Samb, a mis à profit son déplacement pour s'enquérir de l'état d'avancement du nouveau Centre de formation professionnelle (CFP) de Touba. Implantée au sein du Complexe Cheikhoul Khadim (CCAK), l'infrastructure est réalisée à 99 %, selon le ministre.

Accompagné du secrétaire général de son département et de plusieurs responsables des services techniques, Idrissa Samb a entamé sa visite par une audience auprès du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de respect, de communion et de recueillement, témoignant de l'attachement du Gouvernement aux valeurs de paix, de solidarité et de travail défendues par le mouridisme.

La délégation ministérielle s'est ensuite rendue au Complexe Cheikhoul Khadim, où elle a rencontré les responsables de l'institution. Cette étape a permis au ministre de découvrir les différentes composantes du projet et de constater l'évolution des travaux du Centre de formation professionnelle (CFP) de Touba.

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À l'issue de cette visite, Idrissa Samb a relevé le niveau d'avancement du chantier, qu'il estime à 99 %. Pour lui, ce futur centre constitue une infrastructure stratégique destinée à renforcer l'offre de formation professionnelle et à accompagner la jeunesse dans l'acquisition de compétences adaptées aux besoins du marché.

Le ministre a également assisté à une présentation du Complexe Cheikhoul Khadim, en présence de Serigne Badawi Mbacké et des responsables de la structure. Cette présentation a permis de revenir sur la vocation du complexe, les infrastructures qui le composent ainsi que les ambitions liées à ce projet intégré, considéré comme un levier important pour l'éducation, la formation et le développement des compétences.

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