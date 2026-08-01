Cote d'Ivoire: C'est fini entre Emerse Faé et les Éléphants de Côte d'Ivoire

Arrivé au terme de son contrat ce vendredi, le technicien de 42 ans n'a pas prolongé son bail sur le banc des Éléphants. La Fédération ivoirienne de football se retrouve désormais en quête d'un nouveau sélectionneur pour son équipe nationale.

Propulsé sur le devant de la scène dans des circonstances rocambolesques lors de la CAN 2023 à domicile, en remplacement de Jean-Louis Gasset en plein tournoi, Emerse Faé avait réussi l'exploit de mener la Côte d'Ivoire jusqu'au sacre suprême. Confirmé dans ses fonctions en février 2024, le technicien ivoirien aura marqué l'histoire récente du football africain.

Sous sa houlette, les Éléphants ont signé un parcours honorable sur la scène internationale. Un quart de finale lors de la CAN 2025 au Maroc, stoppé par l'Égypte, puis une qualification historique pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde, où la Côte d'Ivoire s'est hissée en huitièmes de finale (défaite 2-1 face à la Norvège) après douze ans d'absence du rendez-vous mondial.

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Malgré cette dynamique positive et un travail salué de rajeunissement de l'effectif, le meilleur entraîneur africain en 2024 quitte le navire ivoirien. Libre de tout engagement, Emerse Faé est désormais à l'écoute de nouveaux projets sportifs, tandis que les Éléphants tournent une page majeure de leur histoire récente.