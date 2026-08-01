Sénégal: Tivaouane - L'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba magnifiée par l'association Sopey Al Amine

L'association Sopey Al Amine a magnifié l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et les relations séculaires entre Tivaouane et Touba, lors d'une cérémonie organisée ce vendredi 31 juillet, à la station Carrefour de Tivaouane.

Dirigée par Pape Momar Gaye, 4e adjoint au maire de Tivaouane, l'association a mobilisé des dignitaires mourides et tidianes ainsi que des talibés pour accompagner les pèlerins en partance pour Touba.

À l'instar des éditions précédentes, Sopey Al Amine a procédé à la distribution de repas froids aux pèlerins. En parallèle, des causeries ont été organisées pour rappeler l'enseignement de Serigne Touba, avec un focus particulier sur les liens historiques entre les deux cités religieuses.

Saisissant l'occasion, Pape Momar Gaye a invité les talibés des différentes tarikhas à « suivre l'exemple de leurs guides spirituels en évitant tout acte ou propos susceptible de détériorer les relations entre les familles religieuses ».

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Cette initiative, qui en est à sa 11e édition, bénéficie de la bénédiction de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine. Selon Pape Momar Gaye, l'actuel Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a renouvelé cette bénédiction à l'association.

Pour le président de Sopey Al Amine, cette initiative vise à consolider la paix, la solidarité et la cohabitation entre les confréries à l'approche du Magal.