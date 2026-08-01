Sénégal: CNDH - Les rapports annuels d'activités 2023, 2024 et 2025 transmis au chef de l'Etat

Les rapports annuels d'activités 2023, 2024 et 2025 de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) ont été transmis vendredi au président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a reçu vendredi des mains de la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), le professeur Amsatou Sow Sidibé, les rapports annuels d'activités 2023, 2024 et 2025.

« Madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, je tiens à vous adresser, mes vifs remerciements pour la qualité des rapports annuels d'activités 2023, 2024 et 2025, ainsi que pour la clarté et la hauteur de vue de votre propos. La réception de ces rapports est un moment fort de la vie institutionnelle de notre pays », a témoigné le chef de l'État.

Pour le président Bassirou Diomaye Faye, cette réception témoigne de l'importance qu'il accorde aux institutions de l'État et particulièrement à la Commission nationale des droits de l'homme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Vous accomplissez aujourd'hui, pour la première fois sous l'empire de la loi du 18 septembre 2024, cet exercice solennel de redevabilité. Ces rapports sont de précieux instruments de transparence de l'action publique. Ils permettent aux plus hautes autorités de mesurer les avancées réalisées, les défis persistants et les perspectives en matière de droits humains », a-t-il ajouté.

Sur ce, il encourage la présidente de la CNDH à maintenir cette dynamique qui, selon lui, nourrit la confiance des citoyens envers les institutions de la République.

A lire aussi : Défense des droits de l'Homme : vers la création du « Prix national des droits de l'Homme »

« Ce rappel atteste de la place singulière que notre pays occupe en matière de droits de l'Homme en Afrique et dans le monde. Son leadership historique constitue un patrimoine institutionnel précieux. Nous avons le devoir collectif de le préserver, de le renforcer et de le transmettre aux générations futures », a-t-il soutenu.

Selon le président de la République, la perte du statut « A » en 2012 interpelle tous les responsables du gouvernement. Et il en a pleinement mesuré les conséquences, en termes de visibilité, de crédibilité et d'influence de l'institution sur les plans régional et international.

Ainsi, il a souligné que les mesures prises par l'État pour améliorer l'efficacité de l'institution s'inscrivent dans notre volonté constante de renforcer la protection et la promotion des droits de l'Homme, conformément à nos engagements internationaux.

« Je tiens à vous en donner l'assurance. L'État poursuivra cette dynamique. J'observe avec intérêt le travail que vous menez sur le terrain pour le respect des droits humains, la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Vos missions de veille, d'alerte, de médiation, de sensibilisation et vos recommandations contribuent à la consolidation de l'État de droit et au renforcement de notre démocratie », a-t-il dit.

Dans un contexte marqué par des mutations profondes et des défis multiples, le chef de l'État estime que cette institution joue un rôle essentiel dans la prévention des tensions et la promotion du dialogue. D'ailleurs, il apprécie également les efforts de la Commission pour la consolidation d'une culture des droits de l'Homme dans le pays.