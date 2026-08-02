Angola: La première dame de la République lance une campagne sur la résilience des femmes

Luanda — La campagne continentale visant à renforcer la résilience des femmes et des filles africaines face aux changements climatiques, aux conflits et aux crises humanitaires a été lancée jeudi à Luanda, lors d'une cérémonie à laquelle a assisté le Président de la République, João Lourenço.

L'initiative, intitulée « Renforcer la résilience des femmes et des filles face au climat, aux conflits et pour des avenirs durables », a été officiellement lancée par la première dame de la République, Ana Dias Lourenço, également vice-présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OAFLAD).

Prenant la parole lors de la cérémonie, Ana Dias Lourenço a déclaré que cette campagne traduit l'engagement commun des Premières Dames africaines en faveur de solutions durables, inclusives et porteuses de transformation pour le continent.

Selon la première dame, cette initiative a pour objectif stratégique de promouvoir l'adoption et la mise en oeuvre de réponses inclusives et durables, capables de renforcer la résilience, l'autonomie et la pleine participation des femmes et des filles africaines.

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La campagne vise également à mobiliser les États, les partenaires et les communautés afin de mettre en place des mécanismes de protection et de créer des opportunités en faveur des femmes et des filles touchées par les crises climatiques, les conflits et les situations d'urgence.

Lors de la cérémonie, la première dame du Cap-Vert, Débora Carvalho, a plaidé pour un investissement accru dans l'éducation des femmes africaines et un renforcement de la protection de leurs droits, estimant qu'il s'agit de conditions indispensables au développement durable du continent.

De son côté, la première dame du Mozambique, Gueta Chapo, a qualifié cette campagne de « pacte moral pour l'avenir de l'Afrique » et d'occasion de promouvoir un changement de paradigme dans les politiques de soutien aux femmes et aux filles.

Gueta Chapo a souligné que l'avenir de l'Afrique ne dépendra pas uniquement de ses ressources naturelles, mais surtout de sa capacité à investir dans les femmes et les filles.

Elle a cité les changements climatiques, les conflits et les crises humanitaires parmi les principaux défis actuels, dont les répercussions touchent de manière particulièrement profonde les femmes et les filles.

Cette campagne s'inscrit dans les priorités de l'OAFLAD et vise à renforcer la coopération continentale en faveur de la protection, de la participation et de l'autonomisation des femmes et des filles, afin de bâtir des communautés plus résilientes et des sociétés plus inclusives.

Portée par la première dame de la République, Ana Dias Lourenço, l'initiative entend renforcer la capacité de réponse des femmes et des filles africaines face aux effets des changements climatiques, des conflits et des crises humanitaires, tout en favorisant leur protection, leur participation et leur autonomisation.

Placée sous le thème « Renforcer la résilience, c'est garantir la durabilité de l'avenir grâce à une participation inclusive », elle réunit des Premières Dames africaines, des représentants d'États, des partenaires, des organisations de la société civile et des communautés autour d'actions destinées à consolider l'autonomie et les capacités de résilience des femmes et des filles.

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement de la campagne continentale « We Are Equal - Nous sommes tous égaux », qui a mobilisé les institutions, les partenaires et les citoyens autour de la promotion de l'égalité des genres et de la lutte contre les violences faites aux enfants et aux jeunes.

À travers cette nouvelle feuille de route, l'Afrique mise sur le renforcement de la résilience, la consolidation de la paix, l'inclusion et la création d'opportunités pour les femmes et les filles, reconnues comme des actrices essentielles du développement durable et de la cohésion des communautés.

Créée en 2002, l'OAFLAD réunit les Premières Dames africaines et intervient dans des domaines tels que la santé, l'éducation, la lutte contre les violences fondées sur le genre et l'autonomisation économique, avec pour objectif de contribuer au développement durable du continent.

FMA/ART/BS