Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 aout 2026

revue de presse

Magal de Touba : Grande ferveur sous sécurité renforcée

À la veille de l’un des plus grands rassemblements religieux du Sénégal, les autorités religieuses et étatiques ont finalisé les derniers dispositifs pour le Grand Magal de Touba, alors que le Président Bassirou Diomaye Faye a rendu visite au Khalife général des Mourides pour solliciter ses prières.

Le Grand Magal de Touba sera célébré ce dimanche 2 août 2026, avec l’affluence attendue de plusieurs millions de pèlerins venus du Sénégal et de l’étranger. Les autorités religieuses, administratives et les services de l’État ont finalisé les derniers dispositifs destinés à assurer le bon déroulement de ce grand rendez-vous religieux. [Source Apanews]

Espagne : Calme précaire à Ceuta après la crise migratoire

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Un calme précaire régnait samedi à Ceuta, après le chaos provoqué par l’arrivée entre jeudi et vendredi, d’au moins 60 000 migrants en provenance du Maroc.

La quasi-totalité de milliers de migrants entrés dans l’enclave espagnole sont retourné au Maroc, 48 000 selon les autorités espagnoles. Mais Certains migrants déterminés sont toutefois restés à Ceuta. Parmi eux figurait Mohamed Hatri, un Marocain de 23 ans. [Source Africanews]

Côte d'Ivoire : Emerse Faé quitte son poste de sélectionneur des Éléphants

Héros du sacre historique de la CAN 2023, Emerse Faé ne poursuivra pas l'aventure à la tête de la sélection ivoirienne. La Fédération ivoirienne de football a annoncé que son contrat, arrivé à son terme, ne sera pas renouvelé.

C'est une page importante du football ivoirien qui se referme. La Fédération ivoirienne de football (FIF) a officialisé, vendredi 21 juillet, le départ d'Emerse Faé, dont le contrat à la tête des Éléphants est arrivé à échéance. L'instance dirigeante a confirmé qu'il ne serait pas renouvelé.

Dans un communiqué, le Comité exécutif de la FIF a salué « l'engagement, le professionnalisme et la contribution remarquable » du technicien ivoirien, estimant que les résultats obtenus sous sa direction « demeureront une part importante de l'histoire récente du football ivoirien ». [Source Africa Radio]

Mali : L’ex-Premier ministre Moussa Mara retrouve la liberté après un an de prison

L’ancien Premier ministre malien Moussa Mara a quitté la prison de Bamako le 1er août 2026, après avoir purgé exactement douze mois de détention. Sa libération, intervenue au terme de la partie ferme de sa peine, ne signifie ni un acquittement ni une grâce présidentielle. La condamnation à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, prononcée pour des publications jugées subversives sur les réseaux sociaux, reste inscrite à son casier judiciaire.

Condamné en première instance le 27 octobre 2025 par le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité, puis en appel le 9 février 2026, Moussa Mara a été reconnu coupable d’« atteinte au crédit de l’État », d’« incitation au trouble à l’ordre public » et d’« opposition à l’autorité légitime ».

Les faits reprochés remontent au 4 juillet 2025, lorsqu’il avait exprimé publiquement sa « solidarité indéfectible » à des personnalités politiques et membres de la société civile incarcérées, tout en appelant à un espoir de changement politique. Les juges ont estimé que ces propos dépassaient la simple critique politique, une interprétation que la défense n’a cessé de contester, en vain. [Source Africapresse]

La Guinée choisit son franc plutôt que l'eco, la monnaie unique de la Cédéao

À quelques mois du lancement de l'eco, la future monnaie unique de la Cédéao, la Guinée annonce qu'elle préfère conserver le franc guinéen. Un choix qui interroge, alors que Conakry participe aux travaux préparatoires de cette future monnaie ouest-africaine.

La Guinée ne rejette pas l'eco. Mais pour plusieurs économistes, Conakry n'est tout simplement pas prêt à abandonner sa monnaie nationale. C'est l'avis de Bella Bah, économiste et activiste de la société civile :

« La Guinée n'a pas intérêt à court terme à intégrer une zone monétaire parce que d'abord, nous devons beaucoup travailler sur notre économie et nous devons beaucoup travailler sur notre capacité de production. Un pays qui intègre une zone monétaire doit respecter des critères de convergence, et cela risque d’asphyxier son économie s’il n’a pas une capacité de production suffisante. Donc, je crois qu'à court terme, il est extrêmement important que nous conservions cette indépendance monétaire comme le Botswana, comme le Canada, comme la Norvège. Un pays qui a des réserves naturelles doit travailler d'abord pour industrialiser beaucoup plus son économie avant de penser à intégrer une zone monétaire ». [Source RFI]

Industrie : Le Congo ambitionne de faire de la filière ciment un levier de développement

Pour booster son développement économique, le Congo mise aussi sur la filière ciment. Le ministre du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé, Michel Djombo, a réitéré cette ambition, récemment, au terme de la visite des cimenteries implantées dans les départements du Niari et de la Bouenza, au Sud du Congo.

La descente du ministre Michel Djombo dans les unités de production du Niari et de la Bouenza est la suite d’une mission d’inspection et de prise de contact dans les structures sous tutelle qu’il a amorcée juste après sa nomination, en vue de se faire une idée de ce qui se fait sur le terrain. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Zimbabwe : La présidence a consommé 143 % de son budget en six mois

Le gouvernement zimbabwéen rejette toute idée de dérapage budgétaire au sein de la présidence. Alors que le rapport d’exécution du budget à mi-parcours indique que le Bureau du président et du Cabinet a déjà mobilisé 143 % de son enveloppe annuelle à la fin du premier semestre, le ministre des Finances affirme que ces montants correspondent au financement de programmes nationaux gérés de manière centralisée et non aux dépenses de fonctionnement de cette institution.

La publication de la revue budgétaire à mi-parcours a suscité des interrogations après avoir révélé que le Bureau du président et du Cabinet (OPC) avait enregistré des dépenses de 17,18 milliards de ZiG au cours des six premiers mois de l’année, soit un niveau supérieur à l’allocation annuelle inscrite à son budget.

Dans une mise au point, le ministre des Finances, Mthuli Ncube, a expliqué que ces crédits ne financent pas uniquement les activités de la présidence. Selon lui, plusieurs programmes jugés prioritaires sont provisoirement comptabilisés sous le budget de l’OPC avant d’être redistribués aux ministères et organismes bénéficiaires selon les procédures budgétaires en vigueur. [Source LSI Africa]

Libreville : Le gaz butane enfin disponible après plusieurs jours de pénurie

Après plusieurs jours d’angoisse et de casse-tête quotidien pour les ménages, la tension retombe enfin dans la capitale et ses environs. La distribution de gaz butane a repris un rythme quasi normal depuis vendredi dans le Grand Libreville, promettant un retour progressif à la stabilité pour les habitants d’Akanda, d’Owendo et des communes voisines.

Sur le terrain, la réalité demeure éprouvante. Ce samedi 1ᵉʳ août 2026, un constat dressé par Gabon Media Time à la station-service Petro Gabon du PK11 illustre l’ampleur du désarroi : des files d’attente interminables s’y étirent encore sous le soleil. Pour des centaines de riverains, obtenir l’infime sésame relève du véritable parcours du combattant. [Source GabonMediaTime]

Bénin : Le militant d’opposition Julien Kandé Kansou libéré après une grâce présidentielle

Le militant béninois Julien Kandé Kansou, membre de la cellule de communication du parti d’opposition Les Démocrates, a recouvré la liberté samedi après avoir bénéficié d’une grâce présidentielle accordée par le chef de l’État Romuald Wadagni, à l’occasion du 66e anniversaire de l’indépendance du pays.

Âgé de 34 ans, écrivain et étudiant, Julien Kandé Kansou avait été arrêté le 5 juin 2025 à son domicile d’Akassato, dans la commune d’Abomey-Calavi, après plusieurs publications sur les réseaux sociaux jugées critiques à l’égard des autorités, dont une évoquant une « révolution électorale » attendue en 2026. Son parti avait dénoncé à l’époque une arrestation arbitraire, tandis que d’autres formations de l’opposition, comme la Nouvelle Force Nationale, avaient qualifié l’interpellation de disproportionnée. [Source Beninwebtv]

Égypte : Le FMI débloque 1,7 milliard de dollars

L’Égypte a obtenu environ 1,7 milliard de dollars de financements supplémentaires du Fonds monétaire international (FMI), après l’achèvement de deux nouvelles revues de son programme économique, a annoncé l’institution jeudi 30 juillet. Le décaissement intervient alors que Le Caire affiche une accélération de la croissance et un reflux de l’inflation, mais reste confronté à une dette publique élevée et à d’importants besoins de financement.

Dans le détail, le FMI a approuvé un décaissement de 1,5 milliard de dollars au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC), tandis que 272 millions de dollars supplémentaires seront mobilisés dans le cadre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD). Ces ressources viennent renforcer les réserves de change et la capacité de financement d’une économie encore fortement exposée aux chocs extérieurs. [Source Fineco]