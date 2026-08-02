Ile Maurice: Journée internationale | 90 % des humains sont droitiers - Mais les gauchers sont plus... Adroits !

Les chercheurs ont mis du temps à comprendre pourquoi les gens sont majoritairement droitiers.

Un mystère de l'évolution humaine ? Sur le plan scientifique, c'est ce qui nous distingue des primates comme la longueur des bras, des jambes et la taille du cerveau. Quand l'homo sapiens est devenu bipède, pourquoi la droite a pris le dessus sur la gauche ? Au fil du temps, la latéralité, c'està-dire la prédominance d'un côté du corps sur l'autre, aurait préféré la main droite qui sera considérée comme la norme. Et les gauchers en ont beaucoup souffert. Le mot latin sinister veut dire gaucher.

Une malédiction

Dès l'Antiquité, être gaucher était associé au diable. Cette malédiction constatée même durant la préhistoire s'est poursuivie au Moyen Âge quand être gaucher portait malheur. Au 18e et 19e siècles, cette gestuelle était considérée négative et toujours associée au mal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Rappelez-vous que dans les années 50 et 60, enseignants et parents tapaient sur la main de l'enfant gaucher pour qu'il utilise sa main droite. Souvent, on lui attachait même la main gauche derrière le dos pour qu'il se corrige. Les «redressés». La mentalité a mis du temps pour changer et évoluer.

D'ailleurs dans le langage actuel, être gauche signifie être maladroit. Dans le passé, on reliait cette main gauche à la rébellion, à la violence, au crime comme la plupart des tueurs comme Jack l'Éventreur. En réalité, c'est sous la pression de la société qu'on a avantagé la main droite. Le 13 août sera célébrée la Journée internationale des gauchers pour lutter contre cette discrimination. Une stigmatisation qui a laissé de bien mauvais souvenirs à des enfants.

L'explication plausible

À force de vouloir trouver la cause, les chercheurs sont arrivés à une explication qui se situe au niveau du cerveau qui a deux côtés. Le côté droit favorise l'imagination et la sensibilité ; le gauche, la logique et l'analyse. Ceci explique pourquoi 800 millions de gauchers sur Terre sont plus performants dans certaines activités sportives comme le tennis, la natation, la boxe. 40 % des meilleurs joueurs de tennis sont des gauchers.

Ils ont aussi tendance à se mettre très vite en colère comme l'atteste le champion de tennis John McEnroe. À souligner que cette constatation qui s'applique à l'homme ne l'est pas chez les primates. L'homo est une exception dans ce domaine. La tendance s'est inversée (voir l'encadré sur les gauchers illustres) puisque certains gauchers passent pour des figures d'exception.

Des perles rares

Pourtant, dans la vie quotidienne, rien n'est fait pour faciliter la tâche aux gauchers. Tout est conçu pour les droitiers : ciseaux, cutters, portes, stylos à encre, cahiers à spirales et même ouvreboites, entre autres. Stop aux connotations négatives et cessons d'attribuer la dextérité seulement aux droitiers.

Certaines situations avantagent même les gauchers. Ils évitent moins la compétition. Ils y trouvent, au contraire, des opportunités. Dans de nombreuses disciplines, c'est un effet de surprise que les droitiers n'apprécient guère. Les gauchers sont moins prévisibles dans leurs comportements. La récompense de la rareté.

Ces avantages ne jouent pas seulement dans le domaine sportif. Ils affichent généralement des comportements distincts face aux défis du quotidien. Pour eux, la compétition représente un levier de progression, comme relever un défi, par exemple.

Deux cas de figure étonnants. Saviez-vous que Jimi Hendrix considéré comme étant un des meilleurs guitaristes joue volontairement sur une guitare pour droitier alors qu'il est gaucher. Rafael Nadal, un des plus grands joueurs de tennis, est un droitier qui pratique le tennis de la main gauche sur les conseils de son frère Tony, son coach. Pour trouver de meilleurs angles sur le court ? Et puis, n'oublions pas qu'il existe des ambidextres. «Tout captif porte dans sa main gauche le pouvoir d'anéantir sa servitude.» (Jules César de William Shakespeare).

Mous dan dile!

Les gauchers les plus célèbres (liste non-exhaustive)

Histoire

Jules César

Napoléon Bonaparte

Winston Churchill

Arts

Leonardo da Vinci

Michel-Ange

Rembrandt

Pablo Picasso

Sciences

Marie Curie

Sigmund Freud

Littérature

Lewis Carroll

Paul Verlaine

Nietzsche

Goethe

Mark Twain

Économie

Bill Gates

Steve Jobs

Présidents Américains

Barack Obama

Gerald Ford

Bill Clinton

George Bush

Ronald Reagan

Sports

Lionel Messi

Martina Navratilova

John McEnroe

Ayrton Senna

Haaland

Kylian Mbappé

Marvin Hagler

Mohamed Salah

Cinéma (Réalisateurs et Acteurs)

Julia Roberts

Bruce Willis

Angelina Jolie

Brad Pitt

Christopher Nolan

Julianne Moore

Charlie Chaplin

Morgan Freeman

Nicole Kidman

Marilyn Monroe

Amitabh Bachchan

Musique

Beethoven

Mozart

Jimi Hendrix

Joe Cocker

Phil Collins

Lady Gaga

Paul McCartney

Noel Gallagher

David Bowie

Kurt Cobain