Ile Maurice: Les indices boursiers terminent la semaine sur une note positive

Les principaux indices du Marché officiel ont clôturé la semaine en hausse. Le SEMTRI a gagné 1,14 % durant la semaine et a clôturé la séance de mercredi, 29 juillet 2026, à 11 271,66 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2 292,28 points. L'indice SEM-10, qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière, a fini la séance de mercredi à 434,24 points. À la clôture du marché, la capitalisation boursière du Marché officiel s'élevait à Rs 369,4 milliards.

Les échanges effectuées sur le Marché officiel ont totalisé Rs 216,2 millions, tirés principalement par les transactions sur MCB Group Limited (Rs 98,7 millions), CM Diversified Credit Ltd (Rs 21,6 millions), Phoenix Beverages Ltd (Rs 10,6 million), SBM Holdings Ltd (Rs 9,5 millions) et ER Group Limited (Rs 9,2 millions).

Sur les 65 titres cotés, 16 ont terminé la semaine à la hausse, 36 sont demeurés stables et 13 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent : Phoenix Beverages Ltd (+11,16 %), AfreximBank DR (+6,92 %), Omnicane Ltd (+5,85 %), Mauritius Oil Refineries Ltd (+2,81 %) et Swan General Ltd (+2,49 %). Les plus fortes baisses concernent : Innodis Ltd (-3,88 %), IBL Ltd (-3,16 %), MCB Group Limited (Pref) (-1,41 %), BlueLife Limited (-1,39 %) et Promotion and Development Ltd (-1,16 %).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en bourse indique des performances variant de 11,62 % à 19,43 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activités, comme indiqué dans le tableau ci-contre.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 221,50 points et 395,75 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 31,2 milliards. Des transactions totalisant Rs 4,1 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, United Bus Service Ltd, Swan Life Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobilière Ltée, Kolos Cement Ltd et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 10,63 % et 21,33 %.

Sur le plan international, le Dow Jones a gagné 1,00 % alors que le NASDAQ a chuté de 3,72 % en une semaine. Le DAX, le FTSE-100 et le CAC-40 ont enregistré une hausse de 1,81 %, 2,69 % et 1,14 % respectivement durant la même période.