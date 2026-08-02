Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «L'enquête se fera sans aucune ingérence politique»

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, assure qu'aucune ingérence politique ne viendra entraver l'enquête menée après l'arrestation de l'époux de la junior minister de la Culture, Véronique Leu-Govind. Interrogé par l'express, il affirme avoir félicité la police pour son efficacité et réitère la détermination de son gouvernement à poursuivre son combat contre le trafic de drogue.

Réagissant à cette affaire, le chef du gouvernement a déclaré avoir donné l'assurance aux enquêteurs, ainsi qu'au public, que les investigations se dérouleraient «sans aucune ingérence politique». Il a également salué le travail des forces de l'ordre, tout en réaffirmant la ligne de conduite de son gouvernement. «Nous allons poursuivre le combat que mène notre gouvernement contre le trafic de drogue, et ce, sans relâche», a-t-il déclaré.

Navin Ramgoolam a insisté sur le fait que personne ne bénéficierait d'un traitement de faveur. «Peu importe qui vous êtes dans la société ou dans le monde politique, s'il existe des preuves contre vous, il faudra en assumer les conséquences», a-t-il affirmé, ajoutant qu'il suivrait personnellement l'évolution de cette enquête si de nouveaux développements intervenaient.

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Interrogé par l'express sur une éventuelle révocation de la junior minister Véronique Leu-Govind, le Premier ministre a indiqué qu'il respectait le principe de la présomption d'innocence. Il a précisé qu'il continuerait à suivre l'évolution de cette affaire en étroite collaboration avec le commissaire de police avant de prendre une quelconque décision.

Cette déclaration intervient alors que l'enquête ouverte à La Réunion, après la saisie de près de 100 kilos de cannabis destinés, selon les premiers éléments, à être acheminés vers Maurice par voie maritime, connaît désormais des prolongements sur le territoire mauricien.

Ce vendredi, des officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit de Rose-Hill ont procédé à une perquisition au domicile de Gulshan Govind, 42 ans, à Case-Noyale. Connu pour être l'époux de la junior minister Véronique Leu-Govind, il a été arrêté dans le cadre de l'enquête.

Lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert de la méthadone ainsi que quatre plants de cannabis. Ces éléments ont été saisis et feront l'objet d'analyses dans le cadre des investigations, alors que les autorités cherchent à établir d'éventuels liens entre cette affaire et le réseau présumé de trafic mis au jour à La Réunion.