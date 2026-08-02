Angola: Un projet d'accélération numérique bénéficie à 10 millions de personnes

Luanda — D'ici mars 2030, dix millions de personnes bénéficieront du Projet d'accélération numérique de l'Angola (PADA), dans le cadre des efforts de l'exécutif angolais pour accélérer la transformation numérique et élargir l'accès aux services publics.

Cette information a été fournie par David Nhunga, consultant en passation de marchés à l'Institut pour la Modernisation administrative (IMA), lors de la présentation du PADA à la troisième réunion du comité de pilotage du projet, qui s'est tenue jeudi à Lusaka, en Zambie.

La réunion a rassemblé des représentants des cinq États membres mettant en oeuvre le projet, l'Angola, la République démocratique du Congo (RDC), la Zambie, le Malawi et l'Eswatini, ainsi que des représentants du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et de la Banque mondiale.

L'objectif de la réunion était d'identifier les questions techniques prioritaires, d'évaluer les risques et de mettre en lumière les défis et opportunités immédiats liés à la mise en oeuvre du projet dans les pays bénéficiaires.

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Selon David Nhunga, l'un des indicateurs clés du PADA est l'accroissement de l'accès universel à l'Internet haut débit, avec pour objectif de faire passer le nombre d'utilisateurs de 14 743 807 à 19 700 000 d'ici mars 2030.

Le projet vise également à élargir l'accès aux opportunités numériques dans le secteur de l'entrepreneuriat, en ciblant 400 entreprises qui adopteront des solutions technologiques pour fournir des services numériques écologiques d'ici mars 2030.

Le Projet d'accélération numérique de l'Angola est une initiative gouvernementale, soutenue et financée par la Banque mondiale à hauteur de 300 millions de dollars, destinée à stimuler la transformation numérique du pays.

Coordonné par l'Institut pour la modernisation administrative (IMA), le projet s'inscrit dans le cadre de l'Agenda pour la transition numérique de l'administration publique et vise à moderniser les infrastructures numériques ainsi qu'à améliorer la prestation des services publics en Angola.

La troisième réunion du Comité de pilotage du PADA s'est tenue à la suite du premier Forum sur la numérisation inclusive en Afrique de l'Est et Australe (IDEA 2026) à Lusaka, réunissant les pays chargés de la mise en oeuvre du projet pour faire le point sur les progrès réalisés et les principaux défis de l'initiative. ART/LUZ