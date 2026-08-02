Cote d'Ivoire: Énergie de cuisson propre - La Côte d'Ivoire valide sa feuille de route nationale

31 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Réunis du 28 au 30 juillet 2026 à Yamoussoukro, les acteurs du secteur de l'énergie ont validé la Stratégie Nationale de l'Énergie de Cuisson Propre (Sncp), destinée à améliorer l'accès des populations ivoiriennes à des solutions de cuisson modernes, sûres et durables.

Organisé par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie dans le cadre du projet Vabicui, financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par Enabel, selon le rapport produit par les service de communication du ministère, l'atelier a rassemblé administrations publiques, collectivités territoriales, partenaires techniques et financiers, secteur privé, chercheurs et organisations de la société civile.

Les participants ont examiné et validé trois documents clés : un diagnostic du secteur de la cuisson en Côte d'Ivoire, la Stratégie Nationale de l'Énergie de Cuisson Propre et son Plan d'Action Opérationnel. Ces outils serviront de cadre de référence pour orienter les politiques publiques, mobiliser les investissements et renforcer la coordination des interventions dans le secteur.

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Selon Moussa Dosso, directeur des Énergies Renouvelables et de la Bioénergie, l'accès à une cuisson propre représente un enjeu majeur de santé publique, de protection de l'environnement et d'autonomisation des femmes. Il a rappelé que la Côte d'Ivoire ambitionne de porter à 50 % la proportion de ménages utilisant des solutions de cuisson propre d'ici 2030, alors que près de 47,5 % des foyers dépendent encore principalement du bois de chauffe.

Pour Enabel, cette étape marque un tournant important pour l'appropriation nationale de la stratégie et sa mise en oeuvre effective. À terme, les documents validés contribueront à accélérer la transition énergétique du pays tout en soutenant les objectifs de développement durable et de lutte contre les changements climatiques.

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