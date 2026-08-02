Cote d'Ivoire: Filière café-cacao - Les 15,8 milliards FCFA sollicités par l'OIA font débat

La demande de financement de 15,8 milliards de francs CFA formulée par l'Organisation interprofessionnelle agricole du secteur café-cacao (OIA Café-Cacao) au titre de son budget de fonctionnement 2026 suscite des réactions au sein de la filière. Si certains acteurs s'interrogent sur le niveau de cette enveloppe et les activités auxquelles elle serait destinée, l'organisation estime que ce budget est à la hauteur des enjeux d'un secteur stratégique pour l'économie ivoirienne.

Selon des sources du secteur, cette requête, présentée lors de l'assemblée générale de l'OIA Café-Cacao tenue en juin 2026 à Abidjan, apparaît élevée au regard des dotations accordées à d'autres interprofessions agricoles.

À titre de comparaison, l'Organisation interprofessionnelle agricole Coton-Anacarde dispose d'un budget annuel estimé à 3,5 milliards de francs CFA.

Créée en août 2025 à Yamoussoukro, l'OIA Café-Cacao regroupe plusieurs composantes de la chaîne de valeur, notamment les producteurs, les transformateurs, le Groupement des exportateurs de cacao (GEPEX), le Groupement national des importateurs et exportateurs (GNI) ainsi que l'Union des coopératives d'exportation de Côte d'Ivoire (UCOOPEXCI).

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L'organisation a pour mission de renforcer la concertation entre les acteurs de la filière, de contribuer à la résolution des problématiques du secteur et de défendre les intérêts de l'ensemble des maillons de la chaîne café-cacao.

Depuis son installation, l'OIA Café-Cacao a notamment été associée à l'opération de rachat des stocks invendus issus de la campagne principale 2025-2026. Dans le cadre de cette opération, l'État a mobilisé 291 milliards de francs CFA pour acquérir auprès des coopératives environ 103 000 tonnes de fèves au prix garanti de 2 800 francs CFA le kilogramme.

Pour certains acteurs, cette opération doit encore faire l'objet d'un bilan détaillé avant toute nouvelle allocation financière. Ils souhaitent notamment davantage de précisions sur les programmes et activités devant être financés par cette dotation, ainsi que sur les mécanismes de suivi et de reddition des comptes.

« Les objectifs, les actions prioritaires et les résultats attendus doivent être clairement établis afin de garantir une utilisation optimale des ressources », estiment certains observateurs du secteur.

Du côté de l'OIA Café-Cacao, la comparaison avec d'autres organisations interprofessionnelles est jugée peu pertinente. Une source proche de la structure rappelle que la filière café-cacao occupe une place particulière dans l'économie nationale. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire tire une part importante de ses revenus de cette culture qui fait vivre plusieurs millions de personnes.

Selon cette source, le budget sollicité doit être analysé au regard du périmètre d'intervention de l'organisation, de ses missions de coordination, de représentation et d'accompagnement des acteurs de la filière.

Alors que le gouvernement ne s'est pas encore officiellement prononcé sur cette demande de financement, le débat met en lumière les défis liés à la structuration de la filière café-cacao, notamment en matière de gouvernance, de durabilité, de transformation locale et d'amélioration des conditions de vie des producteurs.