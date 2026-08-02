Cote d'Ivoire: Électrification rurale - Après 65 ans d'attente, Zéribéri et Diomandé Carrefour s'apprêtent à célébrer la lumière

31 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a reçu en audience, le mercredi 29 juillet 2026, une délégation de la Mutuelle de développement du village de Zéribéri (Mudezi), dans le cadre des préparatifs de la Fête de la lumière, prévue le 5 septembre prochain.

Conduite par l'ex-ministre Philippe Légré, qui avait à ses côtés la présidente de la Mudezi, Marie-Adèle Djidjé, la délégation est venue exprimer sa gratitude au ministre Amadou Coulibaly pour avoir accepté d'être le parrain de cette célébration et pour son accompagnement dans l'organisation de l'événement.

La Fête de la lumière marquera un tournant historique pour les populations de Zéribéri et de Diomandé Carrefour. Elle célébrera l'électrification des deux localités, une réalisation longtemps attendue par les habitants après 65 ans d'espoir et de patience.

Pour les responsables de la mutuelle, cette avancée constitue bien plus qu'un accès à l'électricité. Elle symbolise une nouvelle étape dans le développement socio-économique de ces communautés et ouvre des perspectives prometteuses en matière d'éducation, de santé et d'activités génératrices de revenus.

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Cette réalisation s'inscrit dans la politique de développement conduite par le gouvernement, sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, visant à améliorer durablement les conditions de vie des populations et à assurer un développement équilibré sur l'ensemble du territoire national.

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