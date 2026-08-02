Cote d'Ivoire: Programme Jeunes talents en fiscalité - La première cohorte officiellement lancée

La première cohorte du Programme jeunes talents en fiscalité (Pjtaf) a été officiellement lancée lors d'une cérémonie tenue à l'hôtel Palm Club, à Cocody, le vendredi 31 juillet 2026. Cette promotion est composée de six jeunes diplômés en droit et en fiscalité, dont deux hommes. Leur formation débutera le 4 août 2026 au sein d'entreprises partenaires. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs invités, dont le chef d'entreprise Jean Enokou, parrain de cette première édition.

Présentant le programme, Laetitia Brou, coordonnatrice du Pjtaf, a expliqué que l'initiative s'étend sur une durée de 15 mois. Elle débute par une phase d'incubation de trois mois, au cours de laquelle les lauréats bénéficieront d'une formation intensive animée par des professionnels expérimentés.

« Cette phase leur permettra de renforcer leurs compétences en pratique fiscale, en droit des affaires, en comptabilité, en anglais des affaires, mais également en savoir-être professionnel, un élément essentiel pour réussir leur future carrière », a-t-elle indiqué.

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Selon la coordonnatrice, le Pjtaf se veut bien plus qu'un simple programme de formation. Il constitue une réponse concrète aux difficultés rencontrées par de nombreux jeunes diplômés lors de leur transition entre le monde académique et le monde professionnel. « Notre ambition est de leur offrir les compétences pratiques, l'accompagnement et les opportunités nécessaires pour réussir leur insertion dans les métiers de la fiscalité et du droit des affaires », a-t-elle souligné.

Laetitia Brou a également précisé que des modules spécialisés seront consacrés à la fiscalité de l'industrie extractive ainsi qu'aux secteurs bancaire, des assurances et des télécommunications.

À l'issue de la phase d'incubation, les bénéficiaires entameront une immersion professionnelle de 12 mois au sein de cabinets de conseil et d'entreprises partenaires. « Cette expérience de terrain leur permettra de mettre en pratique les connaissances acquises, de développer leurs réflexes professionnels et de mieux appréhender les réalités de leur futur métier », a-t-elle ajouté, tout en assurant qu'un accompagnement personnalisé sera maintenu tout au long du parcours afin de favoriser une insertion professionnelle durable.

La coordonnatrice a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions menées par Top Tax International. Une première cohorte avait déjà été lancée en République du Congo en 2022, avec des résultats jugés très encourageants. « L'ensemble des participants de cette première expérience a pu bénéficier d'une insertion professionnelle. Forts de ce succès, nous avons souhaité mettre ce modèle au service de la jeunesse ivoirienne », a-t-elle expliqué.

S'adressant aux lauréats, le parrain Jean Enokou les a invités à considérer cette sélection comme le début d'un parcours d'apprentissage et de perfectionnement. « Continuez à apprendre avec curiosité et humilité. Développez une expertise technique solide tout en restant attentifs aux évolutions constantes de la fiscalité. Osez innover et proposer des solutions créatrices de valeur pour les entreprises et pour la société », a-t-il conseillé.

Il les a également exhortés à développer leur réseau professionnel et à partager leurs connaissances afin de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération d'experts fiscaux.

Pour sa part, Paul Koffi Goli, directeur général du cabinet Top Tax, a rappelé la vision du programme : « Révéler les talents, bâtir l'excellence et impacter l'Afrique ». Selon lui, l'objectif principal est de former, d'accompagner et de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes talents dans les métiers de la fiscalité et du droit des affaires.